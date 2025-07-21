مقتل سيدة على يد زوجها في شبين القناطر بالقليوبية

كشفت أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية، غموض واقعة مقتل سيدة داخل منزلها، وضبط الزوج المتهم بارتكاب الجريمة، وذلك في نطاق مركز شرطة شبين القناطر.

تلقى المقدم محمود إسماعيل، رئيس مباحث مركز شبين القناطر بلاغا يفيد العثور على جثة سيدة بها آثار خنق داخل منزلها.

وعلى الفور، انتقلت قوة من مباحث المركز، وبالفحص تبين من التحريات أن مشادة كلامية نشبت بين الزوج وزوجته على خلفية خلافات أسرية، تطورت إلى اعتداء جسدي من الزوج انتهى بقيامه بخنق زوجته حتى فارقت الحياة.

وبعد تقنين الإجراءات، نجح فريق البحث الجنائي برئاسة الرائد محمد مجدي النبراوي، ومعاونة النقباء عبد الرحمن بيومي، محمد مأمون، عبد الله الأسود، ومصطفى الحسيني، في تحديد مكان اختباء المتهم وضبطه، حيث اعترف خلال مواجهته بارتكاب الواقعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وأمرت بحبسه لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، كما قررت تشريح الجثمان لبيان السبب الدقيق للوفاة، والتصريح بالدفن عقب انتهاء تقرير الطب الشرعي.

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