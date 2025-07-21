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محافظات

مصرع وإصابة 8 أشخاص في حادث تصادم بالقليوبية (صور)

حادث تصادم علي الطريق
حادث تصادم علي الطريق الحر بالقليوبية،فيت

شهد الطريق الحر في اتجاه البر الشرقي بمركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، اليوم الإثنين، حادث تصادم بين سيارتين ملاكي، أسفر عن مصرع سيدة على الفور، وإصابة 7 أشخاص آخرين بإصابات متنوعة، ما بين كسور وجروح وسحجات متفرقة بالجسم.

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مصرع سيدة وإصابة 7 في حادث تصادم  

وكانت غرفة العمليات بمحافظة القليوبية قد تلقت إخطارًا من الأجهزة الأمنية يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الحر بنطاق كفر شكر، وانتقلت على الفور قوة من مركز شرطة كفر شكر، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وبالفحص، تبين أن الحادث وقع نتيجة التصادم بين سيارتين ملاكي لأسباب يُرجح أن تكون بسبب السرعة الزائدة أو محاولة أحد السائقين تجاوز الآخر بشكل خاطئ، مما أدى إلى انقلاب إحدى السيارتين ووقوع الإصابات.

نقل مصابين الطريق الحر الي مستشفي كفر شكر 

تم نقل المصابين إلى مستشفى كفر شكر القليوبية  المركزي ومستشفى بنها الجامعي لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم، وتم نقل جثمان السيدة المتوفاة إلى مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة.

من جانبها، قامت الإدارة العامة للمرور برفع آثار الحادث وإعادة فتح الطريق أمام حركة السيارات، بعد أن تسبب الحادث في توقف مؤقت في الاتجاه المتجه من بنها إلى شبرا بنها الحر.

حادث تصادم علي الطريق الحر بالقليوبية،فيتو
حادث تصادم علي الطريق الحر بالقليوبية،فيتو
حادث تصادم علي الطريق الحر بالقليوبية،فيتو
حادث تصادم علي الطريق الحر بالقليوبية،فيتو
حادث تصادم علي الطريق الحر بالقليوبية،فيتو
حادث تصادم علي الطريق الحر بالقليوبية،فيتو
حادث تصادم علي الطريق الحر بالقليوبية،فيتو
حادث تصادم علي الطريق الحر بالقليوبية،فيتو
حادث تصادم علي الطريق الحر بالقليوبية،فيتو
حادث تصادم علي الطريق الحر بالقليوبية،فيتو

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