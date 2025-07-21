ضبط 130 ألف مخالفة مرورية و378 سائق يتعاطون المخدرات خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المكثفة بجميع المحاور والطرق الرئيسية على مستوى الجمهورية، لضبط المخالفات وتحقيق الردع؛ في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة لتعزيز الانضباط المروري ورفع مستوى السلامة على الطرق.

نتائج الحملات خلال يوم واحد

وتم ضبط 129672 مخالفة مرورية متنوعة أبرزها: السير بدون تراخيص – تجاوز السرعة المقررة – التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة – المواقف العشوائية – مخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص 3507 سائقين للكشف عن تعاطي المخدرات تبين إيجابية 378 حالة.



حملات على الدائري الإقليمي

كما كثّفت الأجهزة الأمنية حملاتها بمناطق الأعمال على الطريق الدائري الإقليمي، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 1057 مخالفة مرورية متنوعة (تحميل ركاب – شروط التراخيص – أمن ومتانة) وفحص 282 سائقًا تبين إيجابية 23 حالة لتعاطي المواد المخدرة وضبط 16 محكومًا عليهم بإجمالي 33 حكم.

استمرار الحملات المرورية

وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها المرورية اليومية بكل الطرق والمحاور، لتحقيق الانضباط ورفع مستوى الأمان.

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