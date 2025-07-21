الإثنين 21 يوليو 2025
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محافظات

بسيارات مجهزة، تدشين مشروع الرعاية الصحية المنزلية بالإسماعيلية (فيديو وصور)

جانب من تدشين الخدمة،
جانب من تدشين الخدمة، فيتو

دشن كل من الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، واللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مشروع الرعاية الصحية المنزلية الذى يتم إطلاقه لأول مرة في مصر.  

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تفاصيل إطلاق الخدمة 

ويضم المشروع عدد من سيارات الجولف المجهزة بأحدث المعدات الطبية، لتقديم خدمات الإسعاف السريع والخدمات الصحية لكبار السن والمرضي بالمنازل. 

جانب من تدشين الخدمة،فيتو
جانب من تدشين الخدمة،فيتو

خدمة الخط الساخن 

ويتم طلب تلك السيارات من خلال خدمة الخط الساخن  من خلال الاتصال الهاتفي برقم 15305، وفور الاتصال بتلك الخدمة لطلب الحصول على كشف منزلى عاجل تنتقل السيارة بصحبة طبيب وممرضة إلى منزل المريض.  

جانب من تدشين الخدمة، فيتو
جانب من تدشين الخدمة، فيتو
جانب من تدشين الخدمة، فيتو
جانب من تدشين الخدمة، فيتو
جانب من تدشين الخدمة، فيتو
جانب من تدشين الخدمة، فيتو

وتأتي تلك الخدمة الطبية ضمن الخدمات الطبية الجديدة التي أطلقتها هيئة الرعاية الصحية من محافظة الإسماعيلية، وذلك لكونها أولى المحافظات التى يطبق بها مشروع التأمين الصحي الشامل.  

 

وكان  الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية  ، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، قد استقبل، اليوم الإثنين، الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية  وزير الصحة والسكان، واللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، خلال جولة ميدانية موسعة شملت عددًا من المنشآت الصحية التابعة للهيئة بالمحافظة. 

جانب من تدشين الخدمة، فيتو
جانب من تدشين الخدمة، فيتو
جانب من تدشين الخدمة، فيتو
جانب من تدشين الخدمة، فيتو
جانب من تدشين الخدمة، فيتو
جانب من تدشين الخدمة، فيتو
جانب من تدشين الخدمة، فيتو
جانب من تدشين الخدمة، فيتو
جانب من تدشين الخدمة، فيتو
جانب من تدشين الخدمة، فيتو
جانب من تدشين الخدمة، فيتو
جانب من تدشين الخدمة، فيتو

الهدف من الجولة 

 تأتي الجولة في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، والوقوف على سير العمل داخل المنشآت، وتقييم مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، تماشيًا مع جهود الدولة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وتحسين جودة الحياة الصحية للمواطن. 

 

 

جانب من تدشين الخدمة، فيتو
جانب من تدشين الخدمة، فيتو
جانب من تدشين الخدمة، فيتو
جانب من تدشين الخدمة، فيتو

 

زيارة مجمع الإسماعيلية الطبي 

 

وشملت الجولة زيارة مجمع الإسماعيلية الطبي، أحد أبرز الصروح الصحية التابعة للهيئة، ومركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكُلى والمسالك البولية، والمركز الدولي للتأهيل والطب الرياضي، ومستشفى الأورام، إلى جانب مركزي طب الأسرة بالعرايشية والمحسمة القديمة، ومستشفى التل الكبير المركزي. 

 

اهتمام القيادة السياسية بالمنظومة الصحية 

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن الجولة تعكس الدعم الكامل من الدولة والقيادة السياسية لمسيرة الإصلاح الصحي الشامل في مصر، مشيرًا إلى أن الهيئة تسعى إلى ترسيخ نموذج حديث للرعاية الصحية يقوم على الجودة، والحوكمة، والاعتماد، لضمان تقديم خدمات آمنة ومتكافئة تليق بالمواطن المصري. 

 

وأضاف أن ما تشهده محافظة الإسماعيلية من تطوير صحي شامل هو ترجمة حقيقية للإرادة السياسية في بناء منظومة صحية متكاملة ضمن محافظات التأمين الصحي الشامل، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتحقيق أهداف رؤية “مصر 2030” للتنمية المستدامة. 

 

وأكدت الزيارة أهمية دعم البنية التحتية الصحية وتعزيز كفاءة مؤسسات الرعاية الأولية والثانوية، بما ينعكس على تحسين المؤشرات الصحية وتوسيع مظلة التأمين الصحي في مختلف ربوع الجمهورية.

 

 

 

 

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