مقتل شاب على يد أفراد من عائلة زوجته بسبب خلافات أسرية في دمياط

قتل شاب على يد عدد من أفراد عائلة زوجته، اليوم الإثنين في دمياط، بعد تعرضه لاعتداء عنيف أمام مسجد بإحدى القرى، قبل أن يلقوا جسده في ترعة ويترك يصارع الموت.

الكمين الغادر.. والضرب حتى السقوط

الشاب إسلام سامي خليل، في مقتبل العمر، من أبناء قرية كفور الغاب التابعة لمركز كفر سعد، فوجئ أثناء مروره بقرية الدهايمة بمجموعة من أقارب زوجته يعترضون طريقه أمام مسجد البحر.

بحسب روايات شهود العيان، فقد انهال عليه المعتدون بالضرب المبرح، مستخدمين أدوات حادة، ثم قاموا بإلقائه في إحدى الترع المجاورة قبل أن يفروا هاربين، وسط صدمة المارة الذين وقفوا مذهولين أمام بشاعة المشهد.

الأهالي حاولوا إنقاذه.. لكن القدر كان أسرع

الأهالي هرعوا إلى مكان الواقعة في محاولة لإنقاذ الضحية، وتم استدعاء الإسعاف التي نقلته إلى المستشفى في حالة خطرة، إلا أن الجراح كانت أعمق من أن تُداوى، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة وسط حسرة الجميع.

تحرك أمني فوري.. وأحد الجناة في قبضة العدالة

قوات الأمن بدمياط تحركت على الفور، وتمكنت من ضبط أحد المتهمين، فيما تواصل جهودها المكثفة لضبط باقي الجناة الهاربين.

في الوقت نفسه، تباشر النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة لكشف دوافع الجريمة وكواليس الواقعة، وسط متابعة أمنية دقيقة.

غضب شعبي وحزن يخيم على كفور الغاب

حالة من الحزن العميق والغضب سادت قرية كفور الغاب، حيث خرج الأهالي في جنازة مهيبة للضحية، مرددين الدعوات بالقصاص العادل.

وقال أحد أقاربه: "إسلام كان طيب وابن حلال، ملوش في المشاكل، وكل الناس بتحبه، اتظلم ظلم كبير، وإحنا عايزين حقه يرجع".

فيما أضاف أحد جيرانه: "اللي حصل ده ميرضيش ربنا.. قتل في عز النهار، ومحدش يقدر يسكت على كده".

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