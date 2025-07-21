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حوادث

رئيس أكاديمية الشرطة: 6 مزايا للالتحاق بقسم الضباط المتخصصين

رئيس أكاديمية الشرطة
رئيس أكاديمية الشرطة يعلن مزايا الالتحاق بقسم الضباط المتخصص

أعلن اللواء هاني أبو المكارم، مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، عن المزايا الخاصة التي يتمتع بها طلاب قسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة، والتي تأتي في إطار اهتمام وزارة الداخلية بتوفير بيئة تعليمية ومهنية متكاملة، تستقطب الكفاءات وتؤهلهم للعمل الأمني بأعلى درجات الاحتراف.

<strong>رئيس أكاديمية الشرطة يعلن مزايا الالتحاق بقسم الضباط المتخصصين</strong>
رئيس أكاديمية الشرطة يعلن مزايا الالتحاق بقسم الضباط المتخصصين

وأكد أن هذه المزايا تهدف إلى دعم الطلاب علميًا ومهنيًا واجتماعيًا، بما يحقق الاستفادة القصوى من الخبرات العلمية المتخصصة التي تلتحق بهذا القسم.

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 المزايا الممنوحة لقسم الضباط المتخصصين


1-  يُمنح الطالب طوال فترة دراسته مُكافأة تُوازى المُرتب المُقرر للمؤهل الجامعي الحاصل عليه.
2-  يُمنح الخريج شهـادة الدبلـوم فـى مـواد الشُرطـة.
3-  يُعين الخريج ضابط بهيئة الشُرطة، برُتبـة مـُلازم أول للحاصلين على البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلهما، وبما لا يجاوز رتبة نقيب للحاصلين على درجة الماجستير، وبما لا يجاوز رتبة رائد للحاصلين على درجة الدكتوراه.
4- يتمتع الخريج بكافة المزايا المُقررة لضُباط الوزارة وأهمها والتى تضم  رعاية صحية بمُستشفيات هيئة الشُرطة للضابط وأُسرتـه، ورعاية رياضية (بالاشتراك في نوادي الشُرطة على مُستوى الجُمهوريـة)، ورعاية اجتماعية (المصايف – الحج – العُمرة – الرحلات – إلــخ)، ورعاية ثقافية (السماح بالدراسات العُليا والبعثات).
5-  تمكين المقبولين بالكلية في تخصص الطب البشري  من التسجيل بالدراسات العليا بالجامعات المصرية خلال فترة دراستهم بالكلية.
6-: تمكين خريجي قسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة من التقدم للحصول على إحدى الدبلومات في علوم الشرطة التي تمنحها كلية الدراسات العليا بالأكاديمية، وفقًا للقواعد المنظمة والمعمول بها في هذا الشأن.

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