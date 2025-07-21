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مساعد وزير الداخلية يكشف تخصصات الطب البشري المطلوبة بقسم الضباط المتخصصين

مساعد وزير الداخلية
مساعد وزير الداخلية

كشف مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة اللواء هانى أبو المكارم،تخصصات الطب البشري المطلوبة بقسم الضباط المتخصصين.

تخصصات الطب البشري  المطلوبة بقسم الضباط المتخصصين

وأوضح مساعد وزير الداخلية، الطب البشري (دكتوراه  - ماجستير) والتى تضم جراحة عامة ذكور وإناث - جراحة مخ وأعصاب  - جراحة قلب وصدر -  جراحة المسالك البولية والتناسلية -  جراحة قلب وأوعية ودموية -  جراحة عظام -  جراحة أورام -  جراحة التجميل - جراحة الوجه والفكين -  قلب وأوعية ودموية  - قسطرة قلب - أمراض باطنة  - جهاز هضمى ومناظير -  أمراض صدرية-  الرعايات المركزة -  أورام -  عظام -  جلدية وتناسلية -  نفسية وعصبية -  أطفال -  جراحة أطفال -  رعاية مركزة أطفال -  أمراض نساء وتوليد -  أنف وأذن وحنجرة -  أمراض كلى -  تخدير -  رمد -  إستقبال وطوارئ -معمل - تحاليل طبية  -أشعة  -المسالك البولية - أمراض الدم -  سمعيات -  تخاطب -  معمل باثولوجى -غدد صماء وروماتيزم .

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كما ضمت التخصصات المطلوبة ؛ الطب البشري (حديثي التخرج) ذكور وإناث، وصيدلة إكلينيكية (دكتوراه – ماجستير – بكالوريوس) ذكور وإناث، وطب بيطري (بكالوريوس) ذكور، وتمريض (دكتوراه - ماجستير) إناث.

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