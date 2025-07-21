كلية الشرطة 2025، مواعيد تقديم طلبات الالتحاق بكلية الشرطة 2026

كشف مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة اللواء هانى أبو المكارم، عن مواعيد تقديم طلبات الالتحاق بكلية الشرطة 2026.

1- بداية 22 يوليو حتى 14 أغسطس المقبل

الحاصلون على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها 2024

الحاصلون على المؤهلات الجامعية بكالوريوس - ليسانس – ماجستير – دكتوراه للعام السابق 2024

الحاصلون على الطب البشري للعامين السابقين (2023 و2024)

2- التقديم بداية 31 يوليو حتى 28 أغسطس المقبل

الحاصلون على شهادة الثانوية العامة

الحاصلون على الشهادة الثانوية من الخارج

الدبلومات الأجنبية ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا لعام 2025

3- التقديم 31 يوليو حتى 11 سبتمبر المقبل

الحاصلون على شهادة الليسانس في الحقوق - بكالوريوس التربية الرياضية 2025

الحاصلون على المؤهلات الجامعية بكالوريوس - ليسانس – ماجستير – دكتوراه 2025



وكشف مساعد وزير الداخلية اللواء هانى أبو المكارم مساعد وزير الداخلية، عن شروط الالتحاق بكلية الشرطة لعام 2026.

بالنسبة للحاصلين على الثانوية العامة وما يعادلها والثانوية الأزهرية:

(1): أن يكون مصري الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنُس، وغير مزدوجي الجنسية، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى.

(2): أن يكون محمود السيرة حسن السُمعة.

(3): ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون الطالب أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مدرجًا على قوائم الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

(4): ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة أو قطاع الأعمال العام بحُكم أو بقرار تأديبي نهائي.

(5): أن يكون مُستوفيًا لشروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية والسمات الشخصية، وفقًا لما يلي:

(أ): ألا يزيد السن في أول أكتوبر 2025 عن 22 سنة ميلادية.

(ب): ألا يقل طول القامة عن 170 سم.

(ج): ألا يزيد الوزن عن (طول القامة – 90).

(د): أن يجتاز بنجاح الكشوف والاختبارات التي يحددها مجلس إدارة الأكاديمية، للتأكد من استيفاء شروط اللياقة الصحية والنفسية والبدنية والسمات الشخصية، ولا يعتد في هذه الأحوال إلا بنتائج التقارير التي تجريها اللجان المشكلة بالكلية لهذا الغرض.

(6): ألا يكون متزوجًا أو سبق له الزواج.

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