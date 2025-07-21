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مساعد وزير الداخلية يعلن التيسيرات المقدمة للراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة.. تسهيلات شاملة داخل الأكاديمية

مساعد وزير الداخلية
مساعد وزير الداخلية يعلن التيسيرات المقدمة، فيتو

أعلن اللواء هاني أبو المكارم، مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، عن حزمة من التيسيرات الشاملة للطلاب المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة – قسم الضباط المتخصصين، وذلك بمقر الأكاديمية خلال فترة التقديم.

وأوضح "أبو المكارم" أن هذه التيسيرات تهدف إلى تبسيط الإجراءات على المتقدمين وأسرهم، وتوفير الوقت والجهد، من خلال تجهيز عدد من المنافذ والخدمات المخصصة داخل الأكاديمية.

التيسيرات والخدمات المتاحة داخل أكاديمية الشرطة:

 طباعة كتيب إرشادي: يتضمن جميع خطوات التقديم، والإجابة على كافة الأسئلة الشائعة، ويُسلَّم مع ملف التقديم.

إعداد دليل الطالب للمعلومات العامة: يحتوي على معلومات مهمة عن مصر، وأساسيات معرفية ضرورية لطالب كلية الشرطة.

 منفذ لاستخراج صحيفة الحالة الجنائية داخل الأكاديمية، لتيسير استكمال الأوراق الرسمية المطلوبة.

 منفذ مخصص لبيع الطوابع والدمغات وتصوير نسخ الأوراق.

 منفذ للتصوير الفوتوغرافي الفوري لإعداد الصور الرسمية المطلوبة.

 منفذ تابع للأحوال المدنية داخل الأكاديمية لاستخراج الوثائق الرسمية للطلاب.

 تشكيل لجان استعلامات على بوابة (5) لتلقي الاستفسارات والرد الفوري على تساؤلات المترددين.

 مركز لخدمة الطلبة الجدد داخل لجان تلقي الطلبات، لتسهيل الإجراءات والإجابة على الاستفسارات الشخصية.

 تخصيص خطي تليفون مباشر لتلقي اتصالات واستفسارات الطلاب وأسرهم بشأن شروط القبول، الأوراق المطلوبة، ومراحل التقديم.

وأكد اللواء هاني أبو المكارم أن الوزارة حريصة على تقديم تجربة ميسرة وآمنة لكل متقدم، مشيرًا إلى أن توفير هذه التيسيرات يأتي ضمن خطة شاملة لتحديث منظومة القبول وتطبيق أفضل معايير الجودة في الخدمات المقدمة.

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