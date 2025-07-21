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محافظات

إصابة المستشار الإعلامي بمكتب وزير الصحة في حادث تصادم بالإسماعيلية

الإسعاف، فيتو
الإسعاف، فيتو

أصيب المستشار الإعلامي بمكتب وزير الصحة في حادث تصادم بالإسماعيلية، وتحديدا بكوبري المستقبل اتجاه القاهرة. 

إخطار من النجدة بحادث تصادم 

وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، تلقت إخطارا يفيد وقوع حادث تصادم وقع بين سيارتين، ملاكي وسيارة ميكروباص رقم ط ص م ٣٣٨٤ مع سيارة ملاكي ب ج ٣٦٣٨، بطريق الإسماعيلية الصحراوي، بمنطقة كوبرى المستقبل، مما أسفر عن إصابة المستشار الإعلامي بمكتب وزير الصحة.  

انتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث 

 وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة، ودفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بسيارة إسعاف لنقل المصاب إلى مستشفى التل الكبير. 

 

الحالة الصحية للمصاب 

 وقالت مصادر طبية إن المصاب وصل إلى المستشفى وهو يعاني من سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وتبين أن المصاب يدعى أحمد عبد الرحمن زهرى فتح الباب (المستشار الإعلامي بمكتب وزير الصحة) ويبلغ من العمر 34 عاما. 

وكان الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وصل صباح اليوم الإثنين إلى محافظة الإسماعيلية، حيث أجرى جولة تفقدية لعدد من المنشآت الطبية بالمحافظة، وكان فى استقباله اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية.  

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الاسماعيلية بالاسماعيلية وزير الصحه حادث تصادم التل الكبير

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