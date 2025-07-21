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ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق بنها - المنصورة إلى حالتي وفاة و8 مصابين

حادث تصادم بالقليوبية،فيتو
حادث تصادم بالقليوبية،فيتو

ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم سيارتين ملاكي على الطريق  الحر بنها – المنصورة فى محافظة القليوبية إلى مصرع 2 وإصابة 8 آخرين.

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التحريات في واقعة ضحايا الطريق الحر بالقليوبية: السبب سيارة عكس الاتجاه 

وكشفت التحريات الأولية بـ القليوبية، أن إحدى السيارتين كانت تسير في الاتجاه المعاكس ، مما تسببت في وقوع التصادم مع سيارة أخرى ملاكى ، وأسفر عن مصرع وإصابة 10 أشخاص. 

وجاءت أسماء المتوفين كالتالي: أنور ت، 54 عامًا،  مركز طوخ، محافظة القليوبية، عبير م، 46 عامًا، زوجة المتوفى الأول، مقيمة بنفس العنوان، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى كفر شكر التخصصي، وصرحت النيابة العامة بدفنهما بعد الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية.

كما جاءت أسماء المصابين كالتالي: ملك أ، 17 عامًا – طالبة، وماريا أ، 13 عامًا –، وحمزة أحمد شاهين، 9 سنوات،، وعبد الرحمن م ف، 38 عامًا،.

تم نقل المصابين إلى مستشفى كفر شكر التخصصي، كما تم تحويل 4 حالات حرجة إلى مستشفى بنها الجامعي لتلقي الرعاية الطبية المكثفة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية قد تلقت بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة كفر شكر لموقع التصادم، وتم إجراء المعاينة اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات وأمرت بدفن الجثتين، ومتابعة حالة المصابين.

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محافظة القليوبية مستشفي بنها الجامعي مستشفي كفر شكر مستشفي بنها مركز شرطة كفر شكر

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