شلل مروري بطريق الأوتوستراد بعد إصابة عضو نيابة عامة في حادث سير

تمكنت الخدمات المرورية من إجراء تحويل مروري بطريق الأوتوستراد بمنطقة مدينة 15 مايو، لتسيير حركة المركبات على الطريق، بعدما تسبب حادث انقلاب سيارة ملاكي وإصابة قائدها، لزحام مروري وتم نقله للمستشفى وبالفحص تبين أنه عضو نيابة.

وواصلت الخدمات المرورية رفع حطام الحادث وسحب السيارة وإجراء تحويل مروري لتنظيم حركة المركبات.



تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بوقوع حادث مروري بطريق الأوتوستراد، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص أن سيارة ملاكي انقلبت بسبب اختلال عجلة القيادة في يد السائق.



وأسفر الحادث عن إصابة عضو النيابة بإصابات متفرقة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، ووصفت حالته بالمستقرة.

وحررت الأجهزة المعنية محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



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