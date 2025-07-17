معاينة موقع حادث تصادم سيارة الفنانة شيماء سيف

تجري نيابة الجيزة معاينة لموقع حادث تصادم سيارة الفنانة شيماء سيف بسيارة أخرى أثناء سيرها على طريق دهشور، اتجاه الواحات بدائرة قسم شرطة أكتوبر، للوقوف على ملابسات الحادث.

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما كلفت تفريغ كاميرات مراقبة الرادار المنتشرة على الطرق لمراقبة الحركة المرورية.

وقامت قوات بسحب سيارة الفنانة ونقلها للمستشفى عقب تلقي مدير المباحث بلاغًا من الخدمات المرورية لتسيير الحركة المرورية بالطريق بعدما تسبب الحادث في زحام مروري بالطريق.

وكان مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة اللواء هاني شعراوي، تلقى إخطارًا من المقدم محمد راغب رئيس مباحث قسم شرطة أكتوبر أول مفاده تلقيه بلاغًا من الفنانة شيماء فتحي، 38 سنة، وشهرتها شيماء سيف بتعرض سيارتها بحادث اصطدام من سيارة أخرى بطريق وصلة دهشور بمنطقة أكتوبر.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.