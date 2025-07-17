الجمعة 18 يوليو 2025
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حوادث

معاينة موقع حادث تصادم سيارة الفنانة شيماء سيف

شيماء سيف، فيتو
شيماء سيف، فيتو

تجري نيابة الجيزة معاينة لموقع حادث تصادم سيارة الفنانة شيماء سيف بسيارة أخرى أثناء سيرها على طريق دهشور، اتجاه الواحات بدائرة قسم شرطة  أكتوبر، للوقوف على ملابسات الحادث. 

 

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما كلفت تفريغ كاميرات مراقبة الرادار المنتشرة على الطرق  لمراقبة الحركة المرورية.

 

وقامت قوات بسحب سيارة الفنانة ونقلها للمستشفى عقب تلقي مدير المباحث بلاغًا من الخدمات المرورية لتسيير الحركة المرورية بالطريق بعدما تسبب الحادث في زحام مروري بالطريق.

 

وكان مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة اللواء هاني شعراوي، تلقى إخطارًا من المقدم محمد راغب رئيس مباحث قسم شرطة أكتوبر أول مفاده تلقيه بلاغًا من الفنانة شيماء فتحي، 38 سنة، وشهرتها شيماء سيف بتعرض سيارتها بحادث اصطدام من سيارة أخرى بطريق وصلة دهشور بمنطقة أكتوبر.


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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الواحات اكتوبر أخبار شيماء سيف

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