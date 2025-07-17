المعمل الجنائي يفحص حريقا أسفل كوبري محور جمال عبد الناصر

تجري قوات المعمل الجنائي بمديرية أمن القاهرة فحص آثار حريق نشب بمحل تجاري أسفل كوبري محور جمال عبد الناصر بالقرب من منطقة النرجس بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، دون وقوع إصابات، للوقوف على ملابساته وذلك عقب انتهاء الحماية المدنية من عمليات التبريد.

وتواصل أجهزة البحث الجنائي فرض كردون أمني بمحيط الحريق ومحاصرته لمنع تجدده.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغًا يفيد بنشوب حريق في منطقة أسفل الكوبري، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، حيث نجحت القوات في محاصرة النيران ومنع امتدادها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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