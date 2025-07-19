السبت 19 يوليو 2025
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حوادث

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم على طريق بحيرة قارون بالفيوم

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

أصيب 4 أشخاص من الفيوم، في حادث تصادم سيارة ملاكي بتوك توك على طريق بحيرة قارون السياحي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إبشواي المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتمكنت وحدة مرور أبشواي من إزالة آثار الحادث وانتظام المرور على الطريق.

تصادم على طريق بحيرة قارون 

وكان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع تصادم بين سيارة ملاكي وتوك توك علي طريق بحيرة قارون السياحي، ويوجد مصابين، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن السرعة الزائدة أدت إلى اختلال عجلة القيادة  بين يدي قائدا المركبتين، وفقدت السيطرة عليهما، ما تسبب في وقوع الحادث وإصابة 4 أشخاص، تم نقلهم إلى مستشفى ابشواي المركزي، لتلقي العلاج اللازم.

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وتم تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث، وتحديد مسئولية قائد كل مركبة عن الواقعة، وتولي التحقيق. 

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