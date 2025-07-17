الخميس 17 يوليو 2025
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إصابة 8 ممرضات في حادث تصادم بالفيوم

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

أصيب 8 ممرضات من الفيوم  في حادث اصطدام سيارة أجرة بشجرة على جانب طريق قرية ترسا – سنهور، أثناء توجههن إلى مقر عملهن بـالوحدة الصحية في قرية سنهور القبلية، التابعة لمركز سنورس.

تصادم سيارة أجرة وشجرة على جانب الطريق

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق قرية ترسا – سنهور، وسقوط عدد من المصابين، وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبيّن أن سيارة أجرة تقل 8 من الممرضات، وجميعهم من أبناء مركز سنورس، قد انحرفت عن مسارها واصطدمت بشجرة على جانب الطريق، وتم نقل  المصابات إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتنوعت إصاباتهن بين كسور وكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم.

 

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وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

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