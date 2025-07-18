بعد تداول مقطع فيديو، ضبط المتهمين بالاعتداء على شاب اعترض على بيع المخدرات أسفل منزله

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 5 متهمين بالاعتداء علي شاب وأحدثوا له إصابات بسبب اعتراضه لهم لبيع المواد المخدرة أسفل منزله بالقاهرة.

وجاء ذلك بعد أن فحصت قوات الأمن مقطع فيديو انتشر على مواقع السوشيال ميديا يُظهر الشاب المصاب وهو يستغيث من مجموعة أشخاص اعتدوا عليه، مؤكدًا في الفيديو أن الخلاف بدأ بسبب اعتراضه على قيامهم ببيع المواد المخدرة أسفل منزله.

وأوضح الشاب في فيديو عبر “فيسبوك”، أن المتهمين اعتادوا معاكسة الفتيات، وعند طلبه عدم ارتكاب ذلك الفعل، احترامًا لوالدته وأشقائه المقيمين معه بذات المنزل تعدوا عليه بأسلحة بيضاء، محدثين به عدد من الإصابات.

وأثار الفيديو حالة واسعة من الجدل والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب كثيرون بسرعة القبض على المتهمين ومحاسبتهم.

وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

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