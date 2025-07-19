السبت 19 يوليو 2025
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حوادث

إخماد حريق شب في مزرعة مواشي بالفيوم

إخماد حريق، فيتو
إخماد حريق، فيتو

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم، من إخماد حريق شب في مزرعة مواشي، بعزبة محارب التابعة للوحدة المحلية لقرية كفر محفوظ، قبل أن تمتد السنة اللهب إلى الكتلة السكنية المجاورة، ولم يسفر الحريق عن وقوع إصابات.

 

حريق في مزرعة مواشي

تلقي اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بنشوب حريق في مزرعة مواشي، وعلي الفور انتقل إلى موقع البلاغ قوة من إدارة الحماية المدنية وسيارات الإطفاء، وسيارة إسعاف، وتبين من المعاينة الأولية أن سبب الحريق ماس كهربائي في الدائرة الكهربائية للمزرعة، وتمت السيطرة علي الحريق وإخماده، قبل أن تمتد النيران إلى العقارات المجاورة، ولم يسفر الحريق عن وقوع أية إصابات، كما تم إنقاذ المواشي من داخل المزرعة قبل أن يطالها اللهب.

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وتم تحرير محضر بالواقعة، بمركز شرطة طامية، وأخطرت النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب خبير من الأدلة الجنائية لمعرفة أسباب الحادث، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة، وتولي التحقيق.

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