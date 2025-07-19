السبت 19 يوليو 2025
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محافظات

السيطرة على حريق داخل فرن عيش بلدي في بنها دون إصابات (صور)

حريق فرن بلدي ببنها،فيتو
حريق فرن بلدي ببنها،فيتو

 تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق فرن عيش بلدى بدائرة مركز شرطة بنها، دون وقوع ثمة إصابات أو خسائر في الارواح، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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السيطرة على حريق فرن عيش بلدى ببنها

 البداية عندما تلقى اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هيثم شحاته مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية يفيد ورود من غرفة عمليات الحماية المدنية بوجود حريق هائل بفرن عيش بلدي بعزبة أبو جرف دائرة مركز بنها.


انتقلت قوات الحماية المدنية وتم الدفع بسيارة إطفاء مدعمة بسيارة إسعاف وبفضل جهود رجال قوات الحماية المدنية تم السيطرة علي الحريق دون وقوع ثمة اصابات او خسائر في الارواح.

كشفت المعاينة الاولية نشوب حريق في عقار مكون من طابق واحد مستغل فرن عيش بلدي علي مساحة 100م والحريق بسير الفرن.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق واستعجال تحريات المباحث.

حريق فرن بلدي ببنها  ،فيتو
حريق فرن بلدي ببنها  ،فيتو

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