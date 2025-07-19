السبت 19 يوليو 2025
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حوادث

الاستماع لأقوال مالك مخزن أجهزة كهربائية اندلع فيه النيران بالبدرشين (صور)

جانب من الحريق
جانب من الحريق

تستمع جهات التحقيق لأقوال مالك مخزن أجهزة كهربائية، اندلع به حريق اليوم السبت، بقرية أبو صير في البدرشين، لكشف ملابسات اشتعال النيران، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

وأمرت النيابة بالاستعلام عن كون المخزن مرخصا من عدمه، وانتداب المعمل الجنائي للتعرف علي سبب اندلاع الحريق وحصر التلفيات، وتحديد بدايته ونهايته. 

محاولات إخماد حريق مخزن أجهزة كهربائية 

 

من جانبهم يواصل رجال الحماية المدنية بالجيزة، جهودهم للسيطرة على الحريق، وذكر شهود عيان أن المخزن خاص بأجهزة كهربائية، غير مرخص، ومبني بالطوب الأبيض، ومغطى بسقف صاج.

 

أضاف شهود عيان أن رجال الحماية المدنية قاموا بهدم حوائط من المخزن، حتى يتمكنوا من السيطرة على الحريق، خاصة أن النيران اندلعت بشكل كبير، وأسفرت عن حدوث تلفيات وتفحم لمحتويات من المخزن.

ورد بلاغ لغرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، يفيد اندلاع حريق بمخزن، في قرية أبو صير بالبدرشين، انتقل رجال الحماية المدنية لمكان البلاغ، وجاري السيطرة عليها، قبل امتدادها للعقارات المجاورة.

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