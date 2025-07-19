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حوادث

إصابة عامل فى حريق مطعم بسوهاج

حريق مطعم بسوهاج
حريق مطعم بسوهاج

أصيب عامل إثر حريق هائل شب فى مطعم فول وفلافل بناحية شارع الحرية بمركز جرجا بمحافظة سوهاج، وتم الدفع بسيارة إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده.

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كان اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة جرجا يفيد بنشوب حريق هائل بمطعم فول وفلافل بدائرة المركز.

ونتج عن الحريق، إصابة أيمن ع م  ٣٩ عاما بحروق بالوجه، أثناء مشاركته في إخماد الحريق بالمطعم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة للتصرف

 

 

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اخماد الحريق أصيب اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج الوحدة المحلية لمركز ومدينة بمحافظة سوهاج مأمور مركز شرطة جرجا

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