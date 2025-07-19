إصابة عامل فى حريق مطعم بسوهاج

أصيب عامل إثر حريق هائل شب فى مطعم فول وفلافل بناحية شارع الحرية بمركز جرجا بمحافظة سوهاج، وتم الدفع بسيارة إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده.

كان اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة جرجا يفيد بنشوب حريق هائل بمطعم فول وفلافل بدائرة المركز.

ونتج عن الحريق، إصابة أيمن ع م ٣٩ عاما بحروق بالوجه، أثناء مشاركته في إخماد الحريق بالمطعم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة للتصرف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.