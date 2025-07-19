أخبار الاقتصاد اليوم: موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 للعاملين بالدولة.. توقعات بارتفاع أسعار الذهب 40% خلال النصف الثانى من 2025.. وأسعار القهوة العالمية تسجل أعلى مستوى لها على الإطلاق
أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.
وزير الاستثمار يلتقي سفير إيطاليا لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين
استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ميكيلي كواروني، سفير دولة إيطاليا بالقاهرة، حيث بحث اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك وزيادة الاستثمارات الإيطالية في مصر، في ضوء العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين البلدين.
وزير قطاع الأعمال يجري جولة تفقدية لمبنى "قصر القطن" بالإسكندرية
في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن تحقيق الاستغلال الأمثل لمبنى قصر القطن بمحافظة الإسكندرية، أجرى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، جولة تفقدية داخل مبنى قصر القطن، الكائن بمنطقة ميدان المنشية.
الإثنين، بدء صرف مرتبات شهر يوليو 2025 لجميع العاملين بالدولة
يبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الحالية عن موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025، خاصة بعد إعلان وزارة المالية عن بدء صرف مرتبات شهر يوليو الحالي للعاملين بالدولة، بجانب الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 21 يوليو 2025.
خببرة ترصد أداء الأسواق الخليجية خلال تعاملات الأسبوع الماضي
رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أداء الأسواق الخليجية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث مالت التداولات للارتفاع علي خلفية إعلان نتائج أعمال العديد من الشركات للنصف الأول من هذا العام، وفي انتظار المراجعات الدورية للمؤشرات وترقية الأسهم الاكثر نشاطا في موشر الأسواق الناشئة.
توقعات بارتفاع أسعار الذهب 40% خلال النصف الثانى من 2025
فى ظل حالة الصعود والارتفاع التى حققها المعدن الاصفر خلال النصف الأول من العام الجارى والتى بلغت نحو 28% وفى ظل توجه البنوك المركزية إلى زيادة حصيلتها من الذهب والاتجاه العالمى نحو خفض أسعار الفائدة يتساءل المهتمون عن مصير أسعار الذهب فى الأسواق والبورصات العالمية الفترة المقبلة.
أبرز مواصفات سيارة كوبرا رافال الكهربائية 2025
تطرح سيارة كوبرا رافال خلال فعاليات معرض ميونخ للسيارات، الذي يعقد في 7 و8 سبتمبر 2025، وتُعد رافال نسخة كهربائية مُدمجة من الهاتشباك، وهي شقيقة لسيارة فولكس فاجن آي دي.2 (Volkswagen ID.2)، مما يُشير إلى مشاركة المنصات والتقنيات الأساسية.
تنظيم الاتصالات: تعويضات متفاوتة للمتضررين بعد عودة خدمة الإنترنت بالكامل
صرّح المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع أول التفاعل المجتمعي بجهاز تنظيم الاتصالات، بأن الجهاز قرر تعويض العملاء المتضررين من انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت، وذلك بعد عودة الخدمة بالكامل سواء لمشتركي المحمول أو الإنترنت الأرضي.
لماذا بلغت تكلفة تجديد مقرات الفيدرالي الأمريكي 2.5 مليار دولار؟
يضغط حلفاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفتح تحقيق في مشروع تجديد مقرات الاحتياطي الفيدرالي، والذي ارتفعت تكاليفه إلى 2.5 مليار دولار.
"مستثمري العاشر": ندرة العمالة المدربة أبرز مشكلات قطاع الصناعة
أكد الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان أن أبرز المشكلات التي تواجه الصناعة في الوقت الراهن تتمثل في عدم توفر العمالة الملائمة، فضلًا عن وجود مشكلة في أخلاقيات العمل.
أسعار القهوة العالمية تسجل أعلى مستوى لها على الإطلاق
في قفزة غير مسبوقة منذ أكثر من أربعة عقود، سجلت أسعار القهوة العالمية أعلى مستوى لها على الإطلاق.
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