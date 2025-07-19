أخبار الاقتصاد اليوم: موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 للعاملين بالدولة.. توقعات بارتفاع أسعار الذهب 40% خلال النصف الثانى من 2025.. وأسعار القهوة العالمية تسجل أعلى مستوى لها على الإطلاق

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ميكيلي كواروني، سفير دولة إيطاليا بالقاهرة، حيث بحث اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك وزيادة الاستثمارات الإيطالية في مصر، في ضوء العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين البلدين.

في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن تحقيق الاستغلال الأمثل لمبنى قصر القطن بمحافظة الإسكندرية، أجرى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام ، جولة تفقدية داخل مبنى قصر القطن، الكائن بمنطقة ميدان المنشية.

يبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الحالية عن موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025، خاصة بعد إعلان وزارة المالية عن بدء صرف مرتبات شهر يوليو الحالي للعاملين بالدولة، بجانب الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 21 يوليو 2025.

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أداء الأسواق الخليجية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث مالت التداولات للارتفاع علي خلفية إعلان نتائج أعمال العديد من الشركات للنصف الأول من هذا العام، وفي انتظار المراجعات الدورية للمؤشرات وترقية الأسهم الاكثر نشاطا في موشر الأسواق الناشئة.

فى ظل حالة الصعود والارتفاع التى حققها المعدن الاصفر خلال النصف الأول من العام الجارى والتى بلغت نحو 28% وفى ظل توجه البنوك المركزية إلى زيادة حصيلتها من الذهب والاتجاه العالمى نحو خفض أسعار الفائدة يتساءل المهتمون عن مصير أسعار الذهب فى الأسواق والبورصات العالمية الفترة المقبلة.

تطرح سيارة كوبرا رافال خلال فعاليات معرض ميونخ للسيارات، الذي يعقد في 7 و8 سبتمبر 2025، وتُعد رافال نسخة كهربائية مُدمجة من الهاتشباك، وهي شقيقة لسيارة فولكس فاجن آي دي.2 (Volkswagen ID.2)، مما يُشير إلى مشاركة المنصات والتقنيات الأساسية.

صرّح المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع أول التفاعل المجتمعي بجهاز تنظيم الاتصالات، بأن الجهاز قرر تعويض العملاء المتضررين من انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت، وذلك بعد عودة الخدمة بالكامل سواء لمشتركي المحمول أو الإنترنت الأرضي.

يضغط حلفاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفتح تحقيق في مشروع تجديد مقرات الاحتياطي الفيدرالي، والذي ارتفعت تكاليفه إلى 2.5 مليار دولار.

أكد الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان أن أبرز المشكلات التي تواجه الصناعة في الوقت الراهن تتمثل في عدم توفر العمالة الملائمة، فضلًا عن وجود مشكلة في أخلاقيات العمل.

في قفزة غير مسبوقة منذ أكثر من أربعة عقود، سجلت أسعار القهوة العالمية أعلى مستوى لها على الإطلاق.

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