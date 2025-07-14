الإثنين 14 يوليو 2025
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خارج الحدود

أكسيوس: رئيس الاحتياطي الفيدرالي يراجع مشروع تجديد المقر تحت ضغط من إدارة ترامب

الفيدرالي وترامب
الفيدرالي وترامب

كشف موقع "أكسيوس" أن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قرر إعادة النظر في مشروع تجديد مبنى البنك المركزي، وذلك بعد ضغوط من إدارة الرئيس دونالد ترامب وتدقيق متزايد من المفتش العام.

 

وبحسب التقرير، فإن البيت الأبيض في عهد ترامب استغل مشروع التجديد الذي يتضمن مبالغ مالية كبيرة كوسيلة للضغط على رئيس الفيدرالي جيروم باول، الذي رفض حينها الاستجابة لدعوات ترامب المتكررة لخفض أسعار الفائدة.

 

وأشار "أكسيوس" إلى أن المراجعة تأتي في سياق توترات سابقة بين ترامب وباول، حيث اعتبر ترامب أن سياسات الفيدرالي تعيق النمو الاقتصادي، بينما دافع باول عن استقلالية المؤسسة النقدية وقراراتها.

أشعر باستياء كبير، ترامب يعتزم فرض رسوم جمركية جديدة على روسيا 

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء اليوم الإثنين إنه سيتم فرض رسوم جمركية إضافية على روسيا في حال عدم التوصل لاتفاق للحرب في أوكرانيا  في غضون 50 يوما.

وأضاف ترامب: "لست راضيا أبدا عن روسيا وأشعر باستياء كبير تجاههم وآمل ألا نجبر على فرض مزيد من التعريفات الجمركية". 

رسوم جمركية إضافية على الاتحاد الأوروبي والمكسيك

ويوم السبت، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: سنفرض رسوما جمركية إضافية على الاتحاد الأوروبي والمكسيك تصل إلى 30% ابتداء من مطلع الشهر المقبل.

وأضاف ترامب: إذا فرض الاتحاد الأوروبي تعريفات جمركية انتقامية على الولايات المتحدة فسنزيد الرسوم الجمركية عليهم.

 

الرسوم الجمركية الأمريكية 

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، الأسبوع الماضي، إن العودة إلى الرسوم الجمركية التي أُعلن عنها في "يوم التحرير" لا تزال خيارًا مطروحًا لبعض الدول مع استمرار إدارة ترامب في مفاوضاتها التجارية.

وقال بيسنت: "هناك دول تتفاوض بحسن نية، لكن يجب أن تدرك أنه إذا لم نتمكن من تجاوز الحدود بسبب عنادها، فقد نعود إلى مستوى 2 أبريل. آمل ألا يحدث ذلك".

تعليق الرسوم الجمركية المتبادلة على عدد من الدول

كان الرئيس الأمريكي علق فرض الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها الشهر قبل الماضي على العديد من الدول، في التاسع من أبريل، لمدة 90 يومًا، مع بقاء الرسوم الشاملة بنسبة 10% على تلك البلدان.

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