خبيرة ترصد أداء البورصات الخليجية خلال تعاملات الأسبوع الماضي

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال أداء الأسواق الخليجية في أسبوع الماضي، والذي أقر فيه الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة، وكان لارتفاع أسعار النفط الأثر علي ارتفاع أداء قطاع البتروكيماويات، حيث إن الارتفاع في أسعار النفط كان له الأثر في تواجد مؤشرات الأسواق الخليجية في المنطقة الخضراء، ويرجع ارتفاع الأسعار إلي قرار أوبك بلاس خفض حجم الإنتاج.

وكانت الأسواق في انتظار قرار الفيدرالي الأمريكي والذي أصر علي تثبيت أسعار الفائدة، بسبب نسب الجمارك التي يفرضها دونالد ترامب علي مختلف دول العالم.



الإمارات



ففي سوق دبي عزز سوق دبي المالي مكاسبه الأسبوعية، وربح رأسماله السوقي ما يفوق 12 مليار درهم مرتفعًا بنسبة 1.77% في 5 جلسات بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والعقارات والصناعة والمرافق العامة.

وفي سوق أبوظبي صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام بنسبة 0.83% إلى مستوى 10064.81 نقطة رابحًا نحو 16 مليار درهم في أسبوع.



المملكة العربية السعودية



اختتم المؤشر السعودي تعاملات الأسبوع المنتهي في العاشر من يوليو عند مستوى 11.276.91 نقطة، بارتفاع 32.46 نقطة وبنسبة 0.29% مقارنة بالأسبوع السابق.

وبلغت القيمة السوقية 9.33 تريليون ريال سعودي في حين بلغت قيمة التداولات الأسبوعية 25.66 مليار ريال سعودي عبر 1.74 مليار سهم من خلال 2,448,009 صفقات.



الكويت



حققت مؤشرات الأسهم الكويتية محصلة خضراء في تعاملات الأسبوع الثاني من شهر يوليو كما سجلت زيادة بنحو 2.5% في القيمة السوقية.

وأضاف مؤشر السوق الأول 238.13 نقطة ليصل مستوى 9350.87 نقطة بنسبة ارتفاع بنسبة 2.61% مقارنة بمستويات الأسبوع السابق كذلك ارتفع مؤشر السوق العام بنحو 2.46% أو 206.32 نقاط وصولًا إلى 8605.67 نقاط.

وسجلت القيمة السوقية للأسهم المتداولة بنهاية تعاملات الأسبوع 51.43 مليار دينار بما يمثل زيادة بـ1.23 مليار دينار عن الأسبوع السابق وارتفعت أحجام التداول إلى 3.10 مليارات سهم عبر 155.82 ألف صفقة في حين تراجعت قيم التداول إلى 604.63 ملايين دينار.



قطر



سجل المؤشر القطري مكاسب أسبوعية مرتفعًا بنسبة 0.63% لينهي تعاملات الأسبوع عند مستوى 10827.19 نقطة بارتفاع 67.7 نقطة عن مستوى إغلاق الأسبوع السابق وسجلت القيمة السوقية للأسهم ارتفاعًا إلى 640.13 مليار ريال مقارنة مع 635.73 مليار ريال بختام الأسبوع الماضي بارتفاع 0.69% وبلغت قيم التداول الأسبوعية 1.82 مليار ريال وكمية التداول 639.66 مليون سهم عبر 93.94 ألف صفقة.

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