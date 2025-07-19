وزير قطاع الأعمال يجري جولة تفقدية لمبنى "قصر القطن" بالإسكندرية

في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن تحقيق الاستغلال الأمثل لمبنى قصر القطن بمحافظة الإسكندرية، أجرى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، جولة تفقدية داخل مبنى قصر القطن، الكائن بمنطقة ميدان المنشية.

وقد استمع الوزير إلى شرح تفصيلي حول الخصائص الفنية والمعمارية للمبنى المكوّن من 22 طابقًا، والذي يقع أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بمدينة الإسكندرية، بحضور المحاسب عمرو عطيه العضو المنتدب للشركة القابضة للسياحة والفنادق، والدكتور علي عبد الرحمن (مكتب "إيكو" للاستشارات الهندسية).

الفندقية والإدارية والتجارية

وأكد المهندس محمد شيمي أنه يجري العمل على وضع تصور شامل لتحقيق الاستغلال الأمثل للمبنى، وتحويله إلى مركز استثماري متعدد الاستخدامات ما بين الفندقية والإدارية والتجارية، بما يسهم في تعظيم العائد من هذا الأصل وتنشيط ودعم الحركة السياحية والتجارية وتوفير فرص عمل.

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كما وجه الوزير بتسريع وتيرة العمل على إعداد التصور النهائي للاستغلال، والانتهاء من إجراءات التقييم الفنية والمالية والتسويات الخاصة بمديونية المبنى، وبما يضمن تعظيم العائد الاقتصادي والمجتمعي منه، خاصة في ظل ما يتمتع به قصر القطن من موقع متميز حيث يطل مباشرة على البحر ويجاور عددًا كبيرًا من المزارات السياحية والأثرية والتجارية.

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