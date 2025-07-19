تنظيم الاتصالات: تعويضات متفاوتة للمتضررين بعد عودة خدمة الإنترنت بالكامل

صرّح المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع أول التفاعل المجتمعي بجهاز تنظيم الاتصالات، بأن الجهاز قرر تعويض العملاء المتضررين من انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت، وذلك بعد عودة الخدمة بالكامل سواء لمشتركي المحمول أو الإنترنت الأرضي.

تعويض المتضررين بعد حريق سنترال رمسيس

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: أن هناك نوعين من العملاء المتضررين، عملاء نظام مسبق الدفع فسيحصلون على 50% باقة إنترنت إضافية مجانًا فوق باقتهم الأساسية، أما عملاء الفاتورة الشهرية سيُضاف لهم 30% من قيمة الفاتورة كرصيد إضافي.

حماية حقوق المستخدمين للإنترنت

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الدولة على حماية حقوق المستخدمين وضمان مستوى عالٍ من الجودة والشفافية في خدمات الاتصالات والانترنت.

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