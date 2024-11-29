صدمة لعشاق القهوة، ارتفاع كبير في أسعار البن عالميًا

سجلت أسعار البن ارتفاعات كبيرة في السوق العالمي، مما يعد صدمة كبيرة لعشاق القهوة في العالم، إذ ارتفعت أسعار العقود المستقبلية للقهوة نحو 32% خلال شهر نوفمبر الجاري؛ وإلى التفاصيل في السطور الأتية:

ارتفاع أسعار البن مع مخاوف بشأن الإمدادات العالمية

تتجه العقود المستقبلية للبن من نوع «أرابيكا» لتحقيق أكبر قفزة شهرية منذ أكثر من عقد، مع ارتفاع أسعار البن مع مخاوف تأثر الإمدادات العالمية إلى وصوله إلى مستويات قريبة من ذروتها التاريخية الأعلى على الإطلاق.

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عقود البن المتميز ترتفع بنحو 32% خلال شهر نوفمبر

وسجلت أسعار العقود المستقبلية للنوع المستخدم في القهوة المميزة «أرابيكا» ارتفاعًا بنحو 32% خلال شهر نوفمبر 2024، ووفقًا لـ «الشرق بلومبرج».

صعود أسعار القهوة المتميزة نحو 70% منذ بداية العام الجاري

وعلى أساس سنوي، صعدت أسعار القهوة المتميزة نحو 70% تقريبًا منذ بداية العام الجاري.

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جفاف البرازيل أثار الشكوك حول حجم محصول القهوة

وعن أبرز العوامل المؤثرة في ارتفاع أسعار البن عالميًا، أن البرازيل أكبر منتج للقهوة في العالم عانت من جفاف شديد بوقت سابق من السنة الجارية، مما أثار الشكوك حول حجم المحصول خلال الموسم المقبل.

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مخاوف من قلة إنتاج البن «روبوستا» الأرخص سعرًا من «أرابيكا»

يأتي ذلك بالتزامنه أيضًا مع المخاوف بشأن نوع البن «روبوستا» الأرخص سعرًا الذي يُنتج في فيتنام، حيث تأثرت عملية الزراعة بالطقس الجاف في بداية الموسم وهطول الأمطار الغزيرة مع مطلع الحصاد.

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عامان من قلة إنتاج البن مقارنة بالإستهلاك

فيما قال ستيف بولارد، المحلل في سوق القهوة في شركة "ماركس غروب" (Marex Group): إن عامان من الإنتاج العالمي الأقل من الاستهلاك تركا المخزونات في البلدان المستوردة أقل بنحو الثلث من متوسطها طويل الأجل.

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انخفاض إنتاج البن في البرازيل

وأضاف: التقارير الأولية عن تكوين الحبوب خلال موسم البرازيل 2025-2026 تشير إلى انخفاض آخر في الإنتاج على أساس سنوي، ما يعني عدم حدوث انفراجة في الأسواق المستوردة في المستقبل القريب.

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مكاسب بن أرابيكا في نيويورك

وفي نفس السياق، حققت العقود المستقبلية لبن «أرابيكا» في نيويورك مكاسب بلغت 3.8% قبل أن تقلصها اليوم، في أول يوم تداول بعد عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة الأمريكية.

زيادة الضغط مع التأخيرات اللوجستية والشحن من الموانئ البرازيلية

وساهمت التأخيرات اللوجستية والشحن من الموانئ البرازيلية، إضافة إلى حالة عدم اليقين بشأن لوائح تنظيم عمليات إزالة الغابات في الاتحاد الأوروبي، في زيادة الضغط على السوق.

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عقود الكاكاو في بورصة نيويورك تتجه لتحقيق أكبر مكاسب شهرية

يشار إلى أنه في أسواق السلع الأخرى، تتجه العقود المستقبلية للكاكاو في بورصة نيويورك لتحقيق أكبر مكاسب شهرية منذ مارس الماضي.

توقعات بتسجيل أسعار السكر الخام خسائر شهرية

بينما من المتوقع أن تسجل أسعار السكر الخام خسارة على أساس شهري.

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