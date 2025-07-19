أسعار القهوة العالمية تسجل أعلى مستوى لها على الإطلاق

في قفزة غير مسبوقة منذ أكثر من أربعة عقود، سجلت أسعار القهوة العالمية أعلى مستوى لها على الإطلاق.

ارتفاع أسعار القهوة عالميا

وبلغ متوسط سعر التجزئة للقهوة المحمّصة المطحونة في المدن الأمريكية 7.93 دولار للرطل خلال شهر مايو 2025، وفقًا لبيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي (BLS)، حيث تجاوزت كل الذروات التاريخية السابقة، بما في ذلك ارتفاعات العقود الثلاثة الماضية.

ففي يناير 1980، على سبيل المثال، بلغ السعر 3.21 دولار فقط، وهو ما يُظهر الفارق الصارخ في التصاعد الحالي.

نمو حاد في 3 أعوام

ارتفعت الأسعار 52% في الأعوام بين 2020 و2023، ما يشير إلى تحولات هيكلية في سوق القهوة العالمية، سواء على مستوى العرض المتأثر بالتغيرات المناخية في دول الإنتاج الرئيسة، أو على مستوى الطلب المتزايد من الأسواق الناشئة.

أكثر السلع الزراعية تداولا في العالم

وتمثل القهوة واحدة من أكثر السلع الزراعية تداولًا في العالم، ويعتمد مئات الملايين من الأشخاص حول العالم، من مزارعين، وعمال، ومصدّرين، وتجار، ومصانع تعبئة، ومقاهٍ، وسلاسل توزيع، مباشرة على زراعة القهوة، وإنتاجها، وبيعها، أو تقديمها كمصدر رئيس لدخلهم اليومي أو السنوي.

لذا، أي تقلب كبير في أسعار القهوة، مثل الارتفاع المفاجئ أو الانخفاض الحاد، يمكن أن يؤثر فيهم كتغير أرباح المزارعين، وتهديد الوظائف في البلدان الفقيرة، ورفع الأسعار على المستهلكين، وإحداث اضطراب في الأسواق العالمية.

أسباب ارتفاع أسعار القهوة

وأسهمت تقلبات المناخ، واضطرابات سلاسل الإمداد، وزيادة تكاليف الإنتاج، في دفع الأسعار نحو الارتفاع.

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