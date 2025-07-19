السبت 19 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار القهوة العالمية تسجل أعلى مستوى لها على الإطلاق

أسعار القهوة
أسعار القهوة

في قفزة غير مسبوقة منذ أكثر من أربعة عقود، سجلت أسعار القهوة العالمية أعلى مستوى لها على الإطلاق.

ارتفاع أسعار القهوة عالميا 

وبلغ متوسط سعر التجزئة للقهوة المحمّصة المطحونة في المدن الأمريكية 7.93 دولار للرطل خلال شهر مايو 2025، وفقًا لبيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي (BLS)، حيث تجاوزت كل الذروات التاريخية السابقة، بما في ذلك ارتفاعات العقود الثلاثة الماضية.

ففي يناير 1980، على سبيل المثال، بلغ السعر 3.21 دولار فقط، وهو ما يُظهر الفارق الصارخ في التصاعد الحالي.

نمو حاد في 3 أعوام

ارتفعت الأسعار 52% في الأعوام بين 2020 و2023، ما يشير إلى تحولات هيكلية في سوق القهوة العالمية، سواء على مستوى العرض المتأثر بالتغيرات المناخية في دول الإنتاج الرئيسة، أو على مستوى الطلب المتزايد من الأسواق الناشئة.

أكثر السلع الزراعية تداولا في العالم

وتمثل القهوة واحدة من أكثر السلع الزراعية تداولًا في العالم، ويعتمد مئات الملايين من الأشخاص حول العالم، من مزارعين، وعمال، ومصدّرين، وتجار، ومصانع تعبئة، ومقاهٍ، وسلاسل توزيع، مباشرة على زراعة القهوة، وإنتاجها، وبيعها، أو تقديمها كمصدر رئيس لدخلهم اليومي أو السنوي.

لذا، أي تقلب كبير في أسعار القهوة، مثل الارتفاع المفاجئ أو الانخفاض الحاد، يمكن أن يؤثر فيهم كتغير أرباح المزارعين، وتهديد الوظائف في البلدان الفقيرة، ورفع الأسعار على المستهلكين، وإحداث اضطراب في الأسواق العالمية.

شعبة المواد الغذائية: انفراجة بأسعار القهوة محليا بعد هبوط الروبوستا عالميًا

نصائح لمدمني القهوة والشاي للتكيف مع صيام شهر رمضان

أسباب ارتفاع أسعار القهوة 

وأسهمت تقلبات المناخ، واضطرابات سلاسل الإمداد، وزيادة تكاليف الإنتاج، في دفع الأسعار نحو الارتفاع. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القهوة أسعار القهوة أسباب ارتفاع أسعار القهوة الأسواق العالمية زراعة القهوة السلع الزراعية سوق القهوة العالمية الاسواق الناشئة

مواد متعلقة

انخفاض أسعار القهوة في البورصة العالمية لأدنى مستوى في 10 شهور، زيادة المعروض من فيتنام وأوغندا والبرازيل، والكيلو يصل لـ 1395 جنيهًا محليا، وشعبة المواد الغذائية تطالب بتعديل الأسعار

شعبة المواد الغذائية: انفراجة بأسعار القهوة محليا بعد هبوط الروبوستا عالميًا

الأكثر قراءة

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025

جمال شعبان يكشف سر وفاة الإعلامي أشرف صبري بعد موت شقيقته بـ8 أيام

كواليس رحيل أمير توفيق عن الأهلي (خاص)

المالية تعلن موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة

تطورات جديدة في ملف رحيل وسام أبو علي إلى نادي كولومبوس الأمريكي

ساويرس يوجه رسالة في ذكرى وفاة عمر سليمان، وزوج ابنته يكشف آخر اتصال له

مهاب ياسر يرحل عن الزمالك مجانا

بعد أزمة وسام أبو علي، حقيقة إلغاء بند اعتبار اللاعب الفلسطيني محليًا

خدمات

المزيد

سعر طن الحديد اليوم السبت 19-7-2025 في الأسواق

تعرف على آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت

سعر طن الأسمنت اليوم السبت 19-7-2025 في الأسواق

بعد الزيادة الأخيرة، أسعار السجائر بالشرقية للدخان اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

خالد الهشيري جلاد سجن النساء في جوانتانامو الليبية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المرأة العجوز في المنام وعلاقتها بانتهاء المشاكل والأزمات

حالات يجب فيها قطع الصلاة، تعرف عليها

من قصص القرآن الكريم، سيدنا إسماعيل وأسرار بناء الكعبة المشرفة

المزيد
الجريدة الرسمية