توقعات بارتفاع أسعار الذهب 40% خلال النصف الثانى من 2025

فى ظل حالة الصعود والارتفاع التى حققها المعدن الاصفر خلال النصف الأول من العام الجارى والتى بلغت نحو 28% وفى ظل توجه البنوك المركزية إلى زيادة حصيلتها من الذهب والاتجاه العالمى نحو خفض أسعار الفائدة يتساءل المهتمون عن مصير أسعار الذهب فى الأسواق والبورصات العالمية الفترة المقبلة.

وفى الوقت الذى يتوقع فيه خبراء ماليون أن يخفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة الفترة المقبلة، فإن ذلك يصب فى صالح المعدن الأصفر إلى جانب العديد من العوامل الأخرى.

إجمالى مشتريات المصريين من الشهادات

ويعد الذهب وشهادت الاستثمار من افضل الوسائل التى يفضلها الكثير من المصريين حيث بلغ إجمالي مشتريات المصريين من شهادات الادخار نحو 227 مليار دولار خلال فترة شهرين.

وكشف مجلس الذهب العالمى عن توقعاته بارتفاع كبير فى سعر الذهب العالمى، كما توقعت العديد من البنوك الدولية ان يزيد سعر الذهب خلال النصف الثاني من العام.

أسعار الذهب فى النصف الأول من عام 2025

سجّل الذهب ارتفاعًا بنسبة تتراوح ما بين 26 و28% خلال النصف الأول من عام 2025، وظل إقبال المستثمرين على المعدن كملاذ آمن في وقت يشهد تراجعًا في قوة الدولار الأمريكي، وثباتًا في عوائد السندات، وتصاعدًا في التوترات الجيوسياسية، وذلك وفقًا لتقرير التوقعات نصف السنوية الصادر عن مجلس الذهب العالمى.

وتوقع مجلس الذهب أن يرتفع المعدن الأصفر بنسبة 10% إلى 15% خلال النصف الثاني من العام الجاري، ما قد يدفع المعدن النفيس لإنهاء العام على مكاسب تقارب 40%.

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البنوك المركزية تواصل شراء الذهب

وواصلت البنوك المركزية زخم الشراء القوي، وإن كان ذلك بوتيرة أقل قليلًا من المستويات القياسية السابقة، وذلك استمرارًا لاتجاهها نحو تنويع احتياطاتها بعيدًا عن الدولار الأميركي.

صعوبة الاقتصاد العالمى

رغم الإقرار بصعوبة التنبؤ بالوضع الاقتصادي العالمي، يؤكد التقرير أن الذهب يظل مؤهلًا جيدًا ليكون أداة استثمارية استراتيجية وبنهاية شهر يونيو، بلغ سعر الذهب 3287 دولارًا للأونصة، في حين سُجّل أعلى مستوى قياسي عند 3434 دولارًا يوم 13 يونيو.

أسعار الذهب فى ختام تعاملات الأسبوع

ارتفعت أسعار الذهب عند التسوية،أمس فى ختام تعاملات الأسبوع بالبورصة العالمية 18 يوليو، لكنها سجلت خسائر أسبوعية هامشية بعد أن عزز ضعف الدولار الأمريكي واستمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي الطلب على المعدن الأصفر، الذي يُعتبر ملاذًا آمنًا، بينما تراجعت أسعار البلاتين بعد أن وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2014.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.4%، ليصل إلى 3.351.18 دولار للأونصة، بعد أن تراجع بنسبة 1.1% في الجلسة السابقة، كما سجلت العقود الأميركية الآجلة للذهب ارتفاعًا عند التسوية بنسبة 0.4% لتستقر عند 3.355.30 دولار للأونصة.

وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.3%، ما يجعل الذهب أكثر جاذبية للمستثمرين الذين يحملون عملات أخرى.

تصدير الذهب إلى الولايات المتحدة

فى سياق متصل كشفت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية عن نجاح إحدى الشركات المحلية في تصدير شحنة جديدة من المشغولات الذهبية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بوزن بلغ 12 كيلوجرامًا، وذلك في إطار جهود القطاع لتعزيز صادراته إلى الأسواق العالمية.

وأوضحت الشعبة أن الشحنة الجديدة تُعد الرابعة من نوعها التي يتم تصديرها إلى السوق الأمريكي خلال الفترة الأخيرة، ما يعكس قدرة المصانع المصرية على تلبية المواصفات العالمية، خاصة المعايير الفنية والتنظيمية الصارمة التي تفرضها الأسواق المتقدمة مثل الولايات المتحدة.

وفي هذا السياق، قال ممدوح عبد الله، عضو مجلس إدارة شعبة الذهب، إن السوق الأمريكي يُعد من أبرز الأسواق الاستراتيجية أمام صادرات المشغولات الذهبية المصرية، نظرًا لطبيعته التنافسية وطلبه العالي على المنتجات ذات القيمة المضافة العالية.

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