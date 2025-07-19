خببرة ترصد أداء الأسواق الخليجية خلال تعاملات الأسبوع الماضي

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أداء الأسواق الخليجية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث مالت التداولات للارتفاع علي خلفية إعلان نتائج أعمال العديد من الشركات للنصف الأول من هذا العام، وفي انتظار المراجعات الدورية للمؤشرات وترقية الأسهم الاكثر نشاطا في موشر الأسواق الناشئة.

الإمارات



في سوق دبي المالي والذي عزز مكاسبه الأسبوعية وربح رأسماله السوقي ما يفوق 41 مليار درهم مرتفعًا بنسبة 4.08% متصدرا بذلك ارتفاعات الأسواق العربية بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعي البنوك والعقارات، وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في سوق دبي من 1.014 تريليون درهم في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضي وصولًا إلى 1.055 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس الجمعة.



وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام بنسبة 1.96% إلى مستوى 10261.69 نقطة رابحا نحو 47 مليار درهم في أسبوع.



السعودية



أنهت السوق المالية السعودية تداولاتها الأسبوعية على تراجع ملحوظ حيث فقد المؤشر العام نحو 270 نقطة في أسبوع ليغلق عند مستوى 11,006.98 نقاط مقارنة بـ11,279.13 نقطة مع بداية الأسبوع وبلغت نسبة التراجع 2.39% وسط تقلبات واضحة في أداء السوق خلال أيام التداول.

وسجّل المؤشر العام أعلى نقطة له خلال الأسبوع عند 11,310.16 نقاط، بينما هبط إلى أدنى مستوياته في الفترة ذاتها عند 10,977.62 نقطة.

وسجلت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 1.2 مليار سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 21.3 مليار ريال موزعة على أكثر من 2.3 مليون صفقة أما القيمة السوقية الإجمالية للسوق فقد بلغت نحو 9.04 تريليونات ريال بنهاية الأسبوع.



الكويت



سجلت المؤشرات أداءً متباينا إذ تراجع مؤشر السوق الأول بنحو 0.45% مغلقًا عند مستوى 9309.26 نقاط كما تراجع مؤشر السوق العام إلى 8598.42 نقطة بانخفاض 0.08%.

في حين ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة 0.89% إلى 7452.03 نقطة كذلك ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 1.76% إلى 7452.38 نقطة وسجلت القيمة السوقية 51.38 مليار دينار مقارنة مع 50.43 مليار دينار الأسبوع قبل الماضي وبانخفاض هامشي 0.09%، وبلغت أحجام التداول 4.45 مليارات سهم وبلغت قيمة التداول 637.41 مليون دينار عبر 183.72 ألف صفقة.

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