تكليف هشام الدميري قائمًا بأعمال العضو المنتدب التنفيذي لشركة إيجوث

في ضوء استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير الشركات التابعة وتعزيز كفاءة الأداء، والتحديث المؤسسي وضخ كوادر قيادية بخبرات متميزة، وانطلاقا من تقييم ومراجعة الأداء بهدف النهوض بالشركات وتعظيم قدراتها التشغيلية والاستثمارية، قررت الشركة القابضة للسياحة والفنادق، تكليف هشام الدميري للقيام بأعمال العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق (إيجوث)، بدلا من المحاسب شريف بنداري، الذي تم توجيه الشكر له على جهوده خلال فترة توليه قيادة الشركة، متمنين له التوفيق في مسيرته المقبلة.

قطاعي السياحة والفنادق

يأتي هذا القرار في إطار الحرص على تعظيم الاستفادة من الكفاءات القيادية ذات الخبرات الواسعة والمتنوعة، ودعم خطط الشركة لمواصلة التطوير وتعزيز تنافسيتها في السوق السياحي والفندقي وتعظيم الاستفادة من أصولها وتنمية الاستثمارات.

ويمتلك "الدميري" خبرة تمتد لأكثر من 30 عامًا في قطاعي السياحة والفنادق، شملت العمل في شركات متعددة الجنسيات ومؤسسات حكومية. وشغل سابقا عدة مناصب قيادية بارزة، من بينها رئيس هيئة تنشيط السياحة ومساعد وزير السياحة، وعضوية عدد من المجالس واللجان العليا ذات الصلة بالقطاع. كما تولى منصب مدير عام في عدد من كبرى السلاسل الفندقية العالمية.

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