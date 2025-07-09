"مستثمري العاشر" تستقبل وفدا من السفارة البريطانية لبحث التعاون المشترك

استقبلت جمعية مستثمري العاشر من رمضان وفدا من السفارة البريطانية بالقاهرة برئاسة كلوفر جودسال، لبحث التعاون المشترك في مجال الاستثمار، والاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون لزيادة حجم التجارة بين مصر وبريطانيا.

وكان في إستقبال الوفد البريطاني بمقر الجمعية كل من الدكتور محيي حافظ نائب رئيس مجلس الإدارة والدكتور صبحي نصر والمهندس عادل إسماعيل أمين الصندوق والدكتور محمد الغندور والدكتور أحمد فتحي والدكتورة هالة صلاح الدين مدير عام الجمعية، كما حضر الإجتماع عدد كبير من مستثمري العاشر من رمضان.



العاشر من رمضان قلعة الصناعة المصرية

وأكد الدكتور سمير عارف رئيس مجلس الإدارة أن مدينة العاشر من رمضان تعتبر قلعة الصناعة المصرية لما بها من استثمارات هائلة وصادرات تمثل ثُلث صادرات مصر غير البترولية.

و أضاف أن مدينة العاشر بها ما يقرب من 6 آلاف مصنع تعمل في جميع القطاعات الصناعية، ( صناعات معدنية – هندسية- مواد بناء – غذائية – نسيجية)، وهي مستعدة للتعامل مع سوق البريطاني.

تهيئة المناخ المناسب للإستثمار

كما عرض الدكتور محيي حافظ نائب رئيس المجلس الحوافز الاستثمارية في مصر وحرص القيادة السياسية على تهيئة المناخ المناسب للإستثمار ودعم الصناعة وذلك من خلال قانون رقم/95 والخاص بحوافز الاستثمار.

وأوضح أن الحكومة فى إطار التحول الرقمى وتيسيرًا على المستثمرين الصناعيين قامت بإنشاء منصة مصر الصناعية والرقمية التي تمكن كافة الراغبين فى الحصول على أراضي صناعية والتعرف على الفرص الصناعية المتاحة والتقدم لحجز قطع الأراضى وذلك تأكيد على مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص.



الفرص الاستثمارية المتاحة

وأكدت رئيسة وفد السفارة البريطانية أن الهدف من الزيارة يتمثل استكشاف الفرص الصناعية والتصديرية المتاحة فى مصر وتعزيز ربط المستثمرين المصريين بالسوق البريطاني دعمًا لأهداف التكامل الاقتصادي والتجاري بين البلدين، مضيفة أن هذه الجولة جاءت تأكيدًا عمليًا على دور مصر كمركز صناعي محورى وبوابة موثوقة لتدفق الاستثمارات المختلفة.

توقيع بروتوكول تعاون

وأشارت إلى أنه سيتم التنسيق مع السفارة البريطانية بشأن توقيع برتوكول تعاون بين السفارة وجمعية المستثمرين والجمعية المصرية البريطانية بهدف بحث إقامة مشروعات مشتركة وكذلك زيادة التبادل التجاري.

وشهد حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة المتحدة خلال عام 2024، ارتفاعًا كبيرًا، حيث بلغ إجمالي قيمة التجارة بين البلدين نحو 4.7 مليار جنيه استرليني.

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