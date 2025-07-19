أبرز مواصفات سيارة كوبرا رافال الكهربائية 2025

تطرح سيارة كوبرا رافال خلال فعاليات معرض ميونخ للسيارات، الذي يعقد في 7 و8 سبتمبر 2025، وتُعد رافال نسخة كهربائية مُدمجة من الهاتشباك، وهي شقيقة لسيارة فولكس فاجن آي دي.2 (Volkswagen ID.2)، مما يُشير إلى مشاركة المنصات والتقنيات الأساسية.

وتهدف كوبرا من خلال رافال إلى تقديم سيارة تجمع بين الأداء الرياضي المميز للعلامة التجارية، وكفاءة السيارات الكهربائية التي تُناسب التوجهات العالمية والمحلية نحو الاستدامة.

مواصفات سيارة كوبرا رافال الاختبارية

تُبنى سيارة كوبرا رافال على منصة “إم إي بي إنتري” (MEB Entry) الجديدة من مجموعة فولكس فاجن، وهي منصة مُصممة خصيصًا للسيارات الكهربائية المُدمجة، وقد لمّحت فولكس فاجن إلى نسخة بقوة 223 حصانًا (166 كيلوواط / 226 حصانًا متريًا) ومدى يصل إلى 450 كيلومترًا (280 ميلًا) بشحنة واحدة.

ومن المقرر إنتاج سيارة كوبرا رافال الاختبارية دخل خط الإنتاج في مصنع “مارتوريل” (Martorell) العام القادم في عام 2026، بتأخير طفيف عن الموعد الأصلي المُحدد في عام 2025، فإن عرضها كطراز اختباري يُؤكد على أن كوبرا تُريد بناء ترقب حولها قبل إطلاقها الرسمي.

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