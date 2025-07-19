"مستثمري العاشر": ندرة العمالة المدربة أبرز مشكلات قطاع الصناعة

أكد الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان أن أبرز المشكلات التي تواجه الصناعة في الوقت الراهن تتمثل في عدم توفر العمالة الملائمة، فضلًا عن وجود مشكلة في أخلاقيات العمل.

وأضاف أن مشكلة نقص العمالة المدربة الماهرة التى لا تزال تواجه العديد من أنشطة الصناعة، تؤدى في بعض الأحيان إلى أن تشهد بعض القطاعات منافسة بين أصحاب بعض المصانع أو القائمين عليها في استقطاب العمالة المدربة الماهرة من بعض المصانع الأخرى.

وأوضح أنه في إطار مساندة المصانع والشركات لتوفير عمالة مدربة ومؤهلة لسوق والعمل؛ فقد قامت جمعية المستثمرين بمنح أبناء المدينة من الطلاب والطالبات منحة تدريبية مميزة ضمن برامج تأهيل الشباب لسوق العمل.

وأضاف ان برنامج التدريب والتأهيل لسوق العمل يتضمن السلامة والصحة المهنية والإسعافات الأولية في بيئة العمل، وكذلك دراسة قانون العمل والسلامة المهنية.

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