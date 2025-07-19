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اقتصاد

تنظيم الاتصالات يُقر تعويضات إضافية لعملاء الإنترنت الثابت مسبق الدفع المتأثرين

الجهاز القومي لتنظيم
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فيتو

 أقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعويضًا إضافيًا لمستخدمي خدمات الإنترنت الثابت المتأثرين من الحريق الذي نشب في سنترال رمسيس، وألزم الشركات مقدمي الخدمة بتنفيذه.

تأثير حريق سنترال رمسيس 

يأتى ذلك في إطار استكمال الإجراءات التي يتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لمتابعة تأثير الحريق الذي نشب في سنترال رمسيس، والحرص على التخفيف من تبعات تأثر خدمات الإنترنت الثابت وضمان الحفاظ على حقوق المستخدمين.


وقد تم إقرار تعويض عملاء الإنترنت الثابت مسبقي الدفع بنسبة ٥٠٪؜ من الباقة الأساسية تُضاف كباقة مجانية إضافية، كما تقرر منح خصم بنسبة ٣٠٪ من قيمة الفاتورة الشهرية لعملاء الفاتورة، وذلك تعويضًا عن فترة تأثر الخدمة.

مراقبة جودة الخدمات 

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ويؤكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على استمراره في مراقبة جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين، والتنسيق الدائم مع الشركات لضمان استمرارية الخدمات وعدم تكرار مثل هذه الأعطال، بما يضمن حماية حقوق المستخدمين وتحقيق أعلى درجات رضاهم.

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