أخبار الحوادث اليوم: قصة طفل فيديو قيادة سيارة نقل بكفر الشيخ.. شخص ينهي حياة شقيقه في ظروف غامضة بالمنيا.. وتطورات قضائية مع نجل محمد رمضان وعمر زهران

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص وهو يتضرر من تعرضه للاعتداء على يد مجموعة من الخارجين على القانون بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حقيقة ما تم نشره بشأن قيام قائد إحدى السيارات بالتعدي بالضرب على طفل يبيع الحلوى بمحافظة الغربية.

واصلت الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية، حملاتها المرورية المكثفة لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط؛ في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تعزيز الانضباط المروري ورفع مستوى السلامة على الطرق.

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله طفل يقود سيارة نقل ثقيل بطريق كفر الشيخ/بلطيم، معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر.

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعي حسين، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت، ومصطفى أنور أحمد مؤمن، وحسام فاروق عبد اللطيف الدسوقي، بالسجن المؤبد لعاطل، والمشدد 15 عامًا لعامل لعدم بلوغه سن الـ18، وذلك على خلفية اتهامهما بقتل شاب طعنًا بسلاح أبيض بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

أقدم شخص على إنهاء حياة شقيقة في مركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا، في ظروف غامضة، وتم نقل الجثة إلي مشرحة المستشفي وتحرير محضر بالواقعة.

حددت المحكمة المختصة جلسة 9 سبتمبر المقبل، لأولى جلسات نظر استئناف نجل الفنان محمد رمضان على الحكم الصادر ضده بتأييد إيداعه داخل دار رعاية، على خلفية اتهامه بالتعد على أحد الأطفال داخل نادي نيو جيزة بأكتوبر.

تمكنت قوات الحماية المدنية بأسوان من السيطرة على حريق نشب اليوم السبت، فى محطة رفع لمياه الرى بقرية سلوا بحرى، فى مدينة كوم أمبو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أكدت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، إنّ المادة (2) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ــ المعدلة بالقانون رقم (92) لسنة 2015م ــ تنص على أن: " يُحرم مؤقتًا من مباشرة الحقوق السياسية (الانتخابات) بعض الفئات منها، المحجور عليه، وذلك خلال مدة الحجر.

قررت محكمة النقض، المنعقدة اليوم السبت، تأجيل نظر الطعن المقدم من المخرج عمر زهران، على حكم حبسه لمدة عام مع الشغل، في قضية اتهامه بسرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج السينمائي خالد يوسف، التي تبلغ قيمتها نحو 2.5 مليون دولار لجلسة 1 من شهر أكتوبر المقبل لضم المفردات.

شهد طريق مرسى مطروح – سيوة صباح اليوم السبت 19 يوليو 2025، حادثًا مروعًا أسفر عن وفاة 4 أشخاص وإصابة 11 آخرين، إثر تصادم سيارة أجرة ميكروباص مع سيارة نقل بالكيلو 100 على الطريق الصحراوي.























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