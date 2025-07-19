شخص ينهي حياة شقيقه في ظروف غامضة بالمنيا

أقدم شخص على إنهاء حياة شقيقة في مركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا، في ظروف غامضة، وتم نقل الجثة إلي مشرحة المستشفي وتحرير محضر بالواقعة.

شخص ينهي حياة شقيقة بالمنيا في ظروف غامضة

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن أقدم شخص على إنهاء حياة شقيقة طعنا في مركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا.

شاب يقتل شقيقته في المنيا

على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين قيام " ع.ح" بانهاء حياة شقيقة " ح.ح" طعنا باستخدام " سكين" في ظروف غامضة.

تم نقل الجثة إلي مشرحة مستشفى ديرمواس، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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