ضبط 33 طن مواد كيميائية مجهولة المصدر بالشرقية

تمكنت حملة تموينية مكبرة من ضبط 33 طنًا من المواد الكيميائية مجهولة المصدر، داخل مخزن غير مرخص بالمنطقة الصناعية بناحية أنشاص الرمل التابعة لمركز بلبيس محافظة الشرقية، وذلك في إطار توجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بتكثيف الرقابة على الأسواق والأنشطة التجارية.

جهاز حماية المستهلك

جاءت الحملة بقيادة أحمد محمد مرسي مدير إدارة تموين بلبيس، وبالتنسيق مع مباحث التموين، جهاز حماية المستهلك، مديرية الصحة، الطب البيطري، والجهات الرقابية الأخرى، وأسفرت عن تحرير المحضر رقم 17325 لسنة 2025 جنح مركز شرطة بلبيس ضد المسؤول عن المخزن.

33 طن مواد كيميائية مجهولة في قبضة التموين داخل منشأة مخالفة بالشرقية،فيتو

تفاصيل المضبوطات:-

14 تانك بلاستيك ممتلئة بمادة سيليكات الصوديوم السائلة، سعة كل منها طن، بإجمالي 14 طنًا.

18 جمدانة بلاستيك بنفس المادة، سعة كل واحدة 60 كجم، بإجمالي 1080 كجم (ما يعادل طنًا واحدًا).

18 تانك بلاستيك مملوءة بمادة فورمالين بتركيز 37٪، سعة كل منها طن، بإجمالي 18 طنًا.

33 طن مواد كيميائية مجهولة في قبضة التموين داخل منشأة مخالفة بالشرقية،فيتو

الكميات المضبوطة لم تحمل أي بيانات خاصة

وتبيّن أن جميع الكميات المضبوطة لا تحمل أي بيانات خاصة بتاريخ الإنتاج أو الصلاحية أو بلد المنشأ، كما أنها غير مصحوبة بفواتير أو مستندات شراء تثبت مصدرها، ما يُعد مخالفة جسيمة للاشتراطات التموينية ومعايير السلامة.

33 طن مواد كيميائية مجهولة في قبضة التموين داخل منشأة مخالفة بالشرقية،فيتو

وأكدت الجهات الرقابية بالشرقية أنه تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

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