السبت 19 يوليو 2025
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حوادث

الداخلية تواصل تيسير إجراءات الحصول على الخدمات الشرطية بالجوازات

الداخلية تواصل تيسير
الداخلية تواصل تيسير إجراءات الحصول على الخدمات الشرطية

واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية اتخاذ الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المترددين والمواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان، من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة لتقديم التيسيرات لهم. 

واستقبلت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية عددا من الحالات المرضية والإنسانية وكبار السن بمقرات الأقسام، وأنهت الإجراءات الخاصة بهم. 

وأكدت الوزارة مواصلة اتخاذ الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين والمترددين الراغبين في استخراج المستندات في المواقع الشرطية، كأحد الثوابت الجوهرية التي ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.

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وكانت وزارة الداخلية حرصت على تشغيل عدد من منافذ مصدرات الجوازات بالمراكز التجارية وذلك لتلبية واستيعاب احتياجات المواطنين المترددين عليهم، ويختصوا بتلقى طلبات استخراج جوازات سفر المواطنين دون النظر للاختصاص المكاني لإقامة ذوى الشأن.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى الارتقاء بمستوى الأداء الأمنى وتطوير الخدمات المقدمة للجماهير، واستمرارًا لاتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية في سهولة ويسر. 

وتستمر جهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل لتقديم الخدمات الجماهيرية بسهولة ويسر وبصورة حضارية تتماشى مع التطور التكنولوجى. 

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