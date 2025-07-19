كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حقيقة ما تم نشره بشأن قيام قائد إحدى السيارات بالتعدي بالضرب على طفل يبيع الحلوى بمحافظة الغربية.

الداخلية تكشف ملابسات واقعة اعتداء قائد سيارة على طفل يبيع الحلوى بالغربية.. وضبط المتهم

وبالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية في هذا الشأن، إلا أنه تم تحديد هوية الطفل (بائع متجول – مقيم بدائرة قسم شرطة أول المحلة بالغربية). وباستدعائه، حضر الطفل رفقة والده، الذي أفاد أنه أثناء قيام نجله بعرض الحلوى على أحد الأشخاص يستقل سيارة ملاكي لشرائها، قام الأخير بنهره والتعدي عليه بالضرب، دون أن يُحدث إصابات.

اعتداء قائد سيارة على طفل يبيع الحلوى بالغربية.. وضبط المتهم

وعلى الفور، تم تحديد وضبط قائد السيارة مهندس – مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، موضحًا أن الطفل قام بالطرق على زجاج سيارته وألحّ عليه لشراء الحلوى، مما دفعه للتصرف على نحو غير لائق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سرعة التفاعل مع بلاغات ومحتوى مواقع التواصل، ومواجهة أي تجاوزات قد تُشكل مساسًا بحقوق المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية.

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