الداخلية تضبط 127 ألف مخالفة مرورية و302 حالة إيجابية لتعاطي المواد المخدرة

واصلت الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية، حملاتها المرورية المكثفة لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط؛ في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تعزيز الانضباط المروري ورفع مستوى السلامة على الطرق.

وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط (127416) مخالفة مرورية متنوعة، شملت مخالفات السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، التوقف العشوائي، استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص (2,714) سائقًا؛ وأسفرت النتائج عن ضبط 302 حالة إيجابية لتعاطي المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وفي ذات السياق، كثفت الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية والانضباطية بمحيط مناطق الأعمال على الطريق الدائري الإقليمي، حيث تم خلال 24 ساعة:

ضبط (870) مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها مخالفات تحميل ركاب بدون تصريح، ومخالفات تتعلق بأمن ومتانة المركبة، وشروط التراخيص، وفحص (213) سائقًا، تبين تعاطي (8) منهم مواد مخدرة.

ضبط (28) محكومًا عليهم بإجمالي (39) حكمًا قضائيًا، والتحفظ على (3) مركبات لمخالفتها قانون المرور.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها الأمنية المكثفة للارتقاء بمستوى السلامة المرورية، واتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة تجاه المخالفين، بما يعزز الأمن على الطرق ويحمي أرواح المواطنين.

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