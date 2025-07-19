السبت 19 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الداخلية تضبط 127 ألف مخالفة مرورية و302 حالة إيجابية لتعاطي المواد المخدرة

حملة مرورية
حملة مرورية

واصلت الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية، حملاتها المرورية المكثفة لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط؛ في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تعزيز الانضباط المروري ورفع مستوى السلامة على الطرق.

وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط (127416) مخالفة مرورية متنوعة، شملت مخالفات السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، التوقف العشوائي، استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

الداخلية تواصل تيسير إجراءات الحصول على الخدمات الشرطية بالجوازات

حالة الطرق اليوم، خريطة الكثافات المرورية بالقاهرة والجيزة

كما تم فحص (2,714) سائقًا؛ وأسفرت النتائج عن ضبط 302 حالة إيجابية لتعاطي المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وفي ذات السياق، كثفت الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية والانضباطية بمحيط مناطق الأعمال على الطريق الدائري الإقليمي، حيث تم خلال 24 ساعة:

  • ضبط (870) مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها مخالفات تحميل ركاب بدون تصريح، ومخالفات تتعلق بأمن ومتانة المركبة، وشروط التراخيص، وفحص (213) سائقًا، تبين تعاطي (8) منهم مواد مخدرة.
  • ضبط (28) محكومًا عليهم بإجمالي (39) حكمًا قضائيًا، والتحفظ على (3) مركبات لمخالفتها قانون المرور.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها الأمنية المكثفة للارتقاء بمستوى السلامة المرورية، واتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة تجاه المخالفين، بما يعزز الأمن على الطرق ويحمي أرواح المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استخدام الهاتف المحمول استراتيجية وزارة الداخلية الادارة العامة للمرور السير بدون تراخيص السلامة المرورية تجاوز السرعة المقررة المواد المخدرة شروط التراخيص مخالفات السير بدون تراخيص مخالفة شروط التراخيص

مواد متعلقة

الداخلية تواصل تيسير إجراءات الحصول على الخدمات الشرطية بالجوازات

حالة الطرق اليوم، خريطة الكثافات المرورية بالقاهرة والجيزة

مصرع 4 أشخاص وإصابة 11 آخرين في تصادم ميكروباص بسيارة نقل بطريق سيوة مرسى مطروح

بثته قناة فضائية، مصدر أمني يكشف ملابسات فيديو سرقة أسوار حديدية من أعلى الطريق الدائري

ضبط 4 سائقين بعد السير عكس الاتجاه بالقليوبية والشرقية وتعريض حياة المواطنين للخطر

ضبط قائد سيارة بالقاهرة بعد تداول فيديو يظهر سيره عكس الاتجاه وادعائه صفة مسئول حكومي

الداخلية تكشف ملابسات فيديو قائد دراجة نارية يسير عكس الاتجاه بالقليوبية

ضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 5 ملايين جنيه

الأكثر قراءة

المالية تعلن موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة

بعد الزيادة الأخيرة، أسعار السجائر بالشرقية للدخان اليوم السبت

مقطع مرعب، طفل يقود تريلا على الطريق السريع والنشطاء يحذرون من كارثة (فيديو)

قرار قوي من الزمالك ضد أحمد فتوح

بعد تصريحات عبد السند يمامة، عالم أزهري يوضح معنى “وفدا” في سورة مريم

هل يعاقب الأهلي إمام عاشور بعد ظهوره في حفل الساحل؟ مصدر يرد

أخبار مصر: حادث مأساوي بطريق مطروح، سر حذف بيان الاتحاد الفلسطيني ضد الأهلي، سيارة تدهس مارة بالإسكندرية، اتفاق وشيك بغزة

تأجيل نظر طعن المخرج عمر زهران على حكم حبسه بقضية شاليمار شربتلي

خدمات

المزيد

بعد الزيادة الأخيرة، أسعار السجائر بالشرقية للدخان اليوم السبت

يواصل الصعود.. تعرف على سعر الألومنيوم صباح اليوم السبت

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم

المزيد

انفوجراف

عدد أهداف كأس العالم للأندية 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بعد تصريحات عبد السند يمامة، عالم أزهري يوضح معنى “وفدا” في سورة مريم

تفسير حلم السباحة في المنام وعلاقته بالقدرة على مواجهة الصعوبات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 19 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية