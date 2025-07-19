القبض على طفل فيديو قيادة سيارة نقل بكفر الشيخ

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله طفل يقود سيارة نقل ثقيل بطريق كفر الشيخ/بلطيم، معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر.

وبالفحص، تبين أن السيارة منتهية التراخيص، وأن قائدها طفل يبلغ من العمر 12 سنة. جرى ضبط الطفل ووالده مالك السيارة، والمقيمان بدائرة محافظة كفر الشيخ.

تم التحفظ على السيارة، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق الطرفين.



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