الداخلية تكشف ملابسات فيديو بمدينة نصر

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص وهو يتضرر من تعرضه للاعتداء على يد مجموعة من الخارجين على القانون بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة.

وبالفحص، تبين عدم ورود أية بلاغات رسمية بشأن الواقعة.

كما تبين أن حقيقة الأمر تتعلق بحدوث مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات الجيرة، حيث أسفرت المشاجرة عن إصابة أحد طرفيها، والذي ظهر في الفيديو متأثرًا بجروح متفرقة، ويتلقى العلاج حاليًا في أحد المستشفيات.

الطرف الأول ضم الشخص المصاب وشقيقه (كهربائي)، وكلاهما لهما معلومات جنائية، أما الطرف الثاني فيتكون من أربعة أشخاص، لثلاثة منهم سوابق جنائية، وكان بحوزة أحدهم سلاح أبيض استخدم خلال المشاجرة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أطراف المشاجرة وكذا السلاح المستخدم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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