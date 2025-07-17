الخميس 17 يوليو 2025
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محافظات

غلق وتشميع 50 محلا ومقهى مخالفا يديرها لاجئون أفارقة في أسوان

غلق وتشميع محلات
غلق وتشميع محلات فى أسوان

وجه اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بمواصلة الحملات اليومية على مدار اليوم بمختلف المراكز والمدن لإغلاق وتشميع المحلات والمقاهى والكافيهات المخالفة وغير المرخصة التي يديرها لاجئين من جنسيات إفريقية.

تشميع 11 محلا وكافيه جديدا يديرها لاجئون أفارقة

فقد قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة إدفو برئاسة عاطف كامل بتنفيذ حملة استهدفت المنشآت المخالفة، وأسفرت عن غلق وتشميع 11 محلا وكافيه جديدا، وقد شارك فى جهود الحملة نواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء، فضلًا عن مركز إصدار التراخيص بالوحدة المحلية، والإدارة الصحية بإدفو ومكتب العمل، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

 فيما قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة طه حسين بفصل التيار الكهربائى عن المحال المخالفة لتوقيتات الغلق المحددة وذلك بإجمالى 6 محلات جديدة، وهو الذى يتوازى معه قيام الوحدة المحلية بمركز ومدينة نصر النوبة برئاسة محمد عبد العزيز بغلق وتشميع 15 محا وكافيه بنطاق قرية خريت "1 "، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وفى نفس السياق واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بقيادة سيد سعدى غلق وتشميع المحال المخالفة وذلك بواقع 2 محل وكافيه.

وفى نفس السياق واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة إبراهيم سليمان تنظيم حملاتها الهادفة للسيطرة على المحال المخالفة حيث تم إغلاق وتشميع 15 محلا ومقهى مخالفا بنطاق أحياء جنوب وشرق وغرب، وذلك وسط مشاركة من الأجهزة المختصة.

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​ أسوان غلق تشميع محلات أفارقة

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