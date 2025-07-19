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حوادث

السجن المؤبد والمشدد لقاتلي شاب في الخانكة بالقليوبية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعي حسين، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت، ومصطفى أنور أحمد مؤمن، وحسام فاروق عبد اللطيف الدسوقي، بالسجن المؤبد لعاطل، والمشدد 15 عامًا لعامل لعدم بلوغه سن الـ18، وذلك على خلفية اتهامهما بقتل شاب طعنًا بسلاح أبيض بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

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وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 3 لسنة 2024 جنح مركز الخانكة، المقيدة برقم 5263 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهمين "عمار خ. م" (17 سنة) و"عبد الرحمن م. ش" بيتا النية وعقدا العزم على قتل المجني عليه "عبد الكريم مدحت عبد الكريم"، وأعدا لذلك سلاحين أبيضين (سكين ومطواة)، حيث قام المتهم الأول بطعنه في عنقه، في حين كان المتهم الثاني يشد من أزره حاملًا سلاحًا.

وأكد تقرير الطب الشرعي أن الطعنة تسببت في إصابات أودت بحياة المجني عليه، كما ثبت أن المتهمين حازا الأسلحة البيضاء بدون ترخيص أو ضرورة مهنية.

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