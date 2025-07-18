دعوى قضائية تطالب بإلغاء قرار الإعلان عن انتخابات نقابة المهن الموسيقية

أقام المستشار عصام رفعت خلف رئيس مجلس إدارة مجموعة عدالة للخدمات القانونية والقضائية، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة الثالثة وكيلا عن الفنان حسام عزت فهيم طالب فيها بإلغاء قرار الاعلان عن انتخابات مجلس نقابة المهن الموسيقية التجديد النصفي، والمزمع انعقادها يوم 29/7/2025.

الاعلان عن الانتخابات والإعلان عن الشروط الواجب

وجاء بأسباب البطلان في الدعوى التى حملت رقم 74981 لسنة 79 قضائية، بطلان الإعلان عن الانتخابات والإعلان عن الشروط الواجب توافرها في المرشحين طبقا للقانون والذي يشترط الاعلان بالطرق العلنية بالنشر بجريدتين واسعتي الانتشار وان يتضمن الشروط والإجراءات والجدول الزمني للعملية الانتخابية وفقا للدستور والقانون وهو الذي لم تأتي به النقابة العامة للمهن الموسيقية بأن تم الاعلان علي محيط صفحات شخصية لأعضاء النقابة وليس بالطرق الصحيحة القانونية والرسمية.

ثانيا: بطلان الدعوى للانتخاب بالاقتراع الالكتروني بالمخالفة للقانون رقم 35 لسنة 1978 في المادة (23): لا يجوز لعضو الجمعية العمومية للنقابة أن ينيب عنه عضوا يمثله في حضور الجمعية العمومية أو في التصويت، وكذلك عدم وجود هذا الإجراء بالقانون أو اللائجة التنفيذية للنقابة بالمخالفة للنظام العام.

ثالثا: التزام النقيب بالقانون المنظم للنقابة للقانون رقم 35 لسنة 1978 أقر دعوة الجمعية العمومية للانعقاد شهر يناير من كل عام لمناقشة الميزانية وتجديد موارد النقابة ومناقشة الإجراءات القانونية المختصة بها الجمعية العمومية للنقابة، ويعد البطلان الماثل لبطلان انفاذ القانون بمناقشة الميزانيات للثلاث اعوام السابقة وعدم اخلاء مسئولية اي من اعضاء مجلس النقابة وعلي راسهم نقيب المهن الموسيقية المطعون علية دون مناقشة الجمعية العمومية في ميزانيات السنوات السابقة والمشرعات الخاصة بالنقابة والموارد وتحصليها وايلولية عمولات التحصيل للنقابة وليس لغير اعضاء النقابة والنقابيين

رابعا: رفض اللجنة المشرفة قبول واستلام اوراقي القانونية دون سند من القانون وهو المودع بشأنه شكوى رسمية لهيئة النيابة الادارية للسؤال عن سبب قانوني للمستشار رئيس اللجنة من عدم استلام الأوراق هو وأمين السر للجنة، وان دور اللجنة القضائية المشرفة علي الانتخابات استلام جميع أوراق الراغبين في الترشح وفحص كل حالة علي حدا وما تؤول اليه انطباق الشروط القانونية علي المتقدمين بالقبول والرفض.

خامسًا: رفض عمل التحاليل الطبية للمرشحين لإثبات خلوهم من أي معوقات للإدراج في كشوف النهائية للانتخابات

سادسا:مخالفة النقابة للقانون واللائحة الداخلية لنقابة المهن الموسيقية والتي أقرها مجلس النقابة بتاريخ 15/3/2007 والتي صدقت عليها الجمعية العمومية بتاريخ 20/3/2007م في المواد من 15 الي 27 من اللائحة المذكورة

سابعا: مخالفة اللجنة المشرفة علي الانتخابات للقانون واللائحة في مادتها 20 بتولي سكرتير عام النقابة أمينة سر الجمعية العمومية

ثامنا: المادة 21 من اللائحة أقرت رئاسة اللجنة المشرفة علي لجنة برئاسة رئيس محكمة جنوب القاهرة

تاسعا: الاقتراع السري المباشر دون غير هو آلية الانتخاب بالقانون ويوجد طعن على انتخابات 2023م للتصويت الإلكتروني.

وطالبت الدعوى قبول أوراق الترشح للانتخابات لمنعه دون وجه حق.

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