السبت 19 يوليو 2025
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حوادث

إخماد حريق بمحطة ري سلوا بحري في أسوان (صور)

حريق محطة سلوا
حريق محطة سلوا

 تمكنت قوات الحماية المدنية بأسوان من السيطرة على حريق نشب اليوم السبت، فى محطة رفع لمياه الرى بقرية سلوا بحرى، فى مدينة كوم أمبو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حريق فى محطة تابعة لرى سلوا 

 وكان اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن أسوان، تلقى إخطارًا من الحماية المدنية بكوم امبو برئاسة يفيد بنشوب حريق فى محطة تابعة للرى بقرية سلوا بحرى بقدرة 380 وات. 

 وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، وتم إخماد النيران قبل امتدادها لباقى المحطة، واتخاذ إجراءات التبريد لمنع تجددها مرة أخرى، وتبين من التحريات الأولية أن سبب الحريق ماس كهربائى، وجار تحديد الخسائر. 

 

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​ أسوان حريق كوم أمبو إدارة الحماية المدنية محطة

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