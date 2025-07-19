الحكومات عادة تتسم باليقظة في متابعة أحوال الناس الذين تحكمهم، وتحديدا الأحوال المعنوية.. وتهتم الحكومات دوما بقياس حالة الرضا بين الناس والتغيرات التي تطرأ عليها.. لذلك تهتم برصد أي ضيق أو تبرم مكتوم وبالطبع أي غضب ظاهر لكي تبدد هذا الضيق وتزيل أسبابه وتعالج هذا التبرم وتنهى هذا الغضب في المهد.

هذا ما تفعله دوما الحكومات حتى لا ينفجر غضب الناس الذين تحكمهم في احتجاجات جماهيرية صاخبة، تهدد أول ما تهدد هذه الحكومات ذاتها وتجعل استمرارها وبقاءها مشكوكا فيه.

أما التعامل مع ضيق الناس وتبرمهم وغضبهم المكتوم بعدم اكتراث فهذا ليس من الحصافة الحكومية، فهذا يفقدها القدرة على الرؤية السليمة والصحيحة لما يحدث في المجتمع، وبالتالي يفقدها القدرة على العلاج المبكر للضيق الجماهيري قبل أن يتحول هذا الضيق إلى غضب علني يترجم في احتجاجات.

ودوما الحكومات التى تتعامل باكتراث واهتمام مع الشعب الذى تحكمه تحمى نفسها من غضب هذه الشعوب، بيننا الحكومات التى تتعامل بدون اكتراث وبلا اهتمام مناسب مع الشعب الذي تحكمه فإنها لا تحمى استقرار مجتمعها وتهدد بقاءها ذاته!

خلاصة الأمر، إن الذكاء الحكومي يقتضي من الحكومة أن تهتم بأحوال الناس المعنوية.. أن تعامل الناس بقدر مناسب من الاكتراث والاهتمام خاصة شكاويهم ومعاناتهم وآلامهم وأوجاعهم التي يتحملونها.

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