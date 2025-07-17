سنوات صعبة!

منذ نحو ثلاث سنوات وكل مرة أجري فيها تحليلا أو فحصا بالأشعة أو أزور ذات الطبيب إلا وأدفع زيادة في سعر التحليل والأشعة وكشف الطبيب! والمبررات دوما جاهزة، وهي زيادة تكلفة المواد المستخدمة في التحاليل والفحص بالأشعة، وزيادة أيضا أجور الفنيين والأطباء وهيئة التمريض، فضلا عن زيادة أسعار كافة السلع على الأطباء!



مثلا منذ ست سنوات كان سعر الفحص الذري ستة الآف جنيه في أغلب مراكز الأشعة التي تجرى هذا الفحص، وظل هذا السعر ثابتا حتى عام 2023، ولكنه منذ هذا العام وسعره في ارتفاع مستمر حنى بلغ قرابة 9,5 ألف جنيه الآن.. وقس على ذلك أسعار بقية أنواع الأشعة العادية والمقطعية وغيرها، وأيضًا تحاليل الدم.



أما طبيب الأورام الذى كان كشفه منخفضا ويتراوح بين 300، و350 جنيها في عام 2023 فقد بلغ الآن 700 أو 800 جنيه.. بينما كشف العديد من الأطباء يتجاوز ذلك بالطبع.



وهكذا صار العلاج من الأمراض الآن للقادرين فقط.. فحتى في المستشفيات العامة ليست الخدمة كاملة متوفرة ولا الأدوية أيضا.. فكان الله في عون المرضى.. وأتذكر صديقا قال لي ذات مرة أن الإنسان في بلادي الذي يعيش مستورا عندما يبتلى بالمرض هو أو أحد من أهل بيته يسحب عنه غطاء هذا الستر!



وهذا الارتفاع في تكاليف العلاج لم يحدث للأسف وحده وإنما اقترن بارتفاع في تكلفة كل شيء.. الغذاء والكساء والنقل والطاقة والملابس وكل الخدمات المختلفة.. وبالتالي كان تأثيره مضاعفا ومؤثرا على المرضى الذين باتوا لا يستطيعون توفير تكلفة العلاج إلا بتخفيض إنفاقهم على الغذاء أو الخدمات الأخرى!

ولو كنت مسئولا عن الصحة في بلادي لما اكتفيت فقط بالمبادرات الصحية لأنها تخفف عن كاهل كل المرضى غير القادرين أو الذين كانوا قبل ثلاث سنوات قادرين.

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