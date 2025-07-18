أخبار الحوادث اليوم: مصرع سيدة وإصابة آخرين في حادث انقلاب واشتعال ميكروباص، ضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 5 ملايين جنيه، دعوى قضائية تطالب بإلغاء قرار الإعلان عن انتخابات نقابة المهن الموسيقية
أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.
مصرع سيدة وإصابة اثنين في حادث انقلاب واشتعال ميكروباص بطريق بنها – المنصورة الجديد
لقيت سيدة مصرعها وأصيب شخصان آخران، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعقبه اشتعال النيران بها، على طريق "بنها – المنصورة" الجديد، تحديدًا قبل كوبري جمجرة في الاتجاه المؤدي إلى المنصورة، بنطاق دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية.
الداخلية تكشف ملابسات فيديو قائد دراجة نارية يسير عكس الاتجاه بالقليوبية
كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قائد دراجة نارية بدون لوحات معدنية يسير عكس الاتجاه بدائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية، واعتراضه على أحد أفراد الشرطة أثناء محاولة استيقافه.
ضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 5 ملايين جنيه
واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية المكثفة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج الإطار القانوني، في إطار جهودها لحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات التي تُخل باستقراره.
القبض على عناصر بؤر إجرامية بحوزتها مخدرات بقيمة 50 مليون جنيه
وجهت وزارة الداخلية ضربة استباقية قوية للبؤر الإجرامية المتخصصة في الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة، وذلك بنطاق عدة محافظات على مستوى الجمهورية.
المرور: تحرير 859 مخالفة عدم تركيب ملصق إلكتروني ورفع 34 سيارة ودراجة نارية
حرر رجال الإدارة العامة للمرور، 859 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني على مستوى الجمهورية خلال الـ 24 ساعة الماضية.
لحظة استخراج آخر الضحايا من أسفل أنقاض عقار مصر القديمة المنهار (فيديو)
نجح رجال الحماية المدنية بالقاهرة فى استخراج آخر ضحايا عقار مصر القديمة المنهار من أسفل الركام، وتم نقله إلى المستشفي، وسط تواجد قيادات أمنية للإشراف على عمليات البحث.
خبير قانوني يكشف العقوبة المتوقعة للمتهم في حادث كوبري طوخ
في أعقاب الحادث الذي شهد اصطدام سيارة نقل ثقيل محملة بـ"لودر" بكوبري مشاة بمنطقة المرور في طوخ على طريق القاهرة – الإسكندرية الزراعي، والذي أدى إلى تحرك الكوبري وتعطيل الحركة المرورية، تزايدت التساؤلات حول الموقف القانوني لقائد السيارة المتسبب في الواقعة.
إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة بطريق الإسماعيلية بورسعيد
أصيب شخصان في حادث انقلاب سيارة، وقع عصر اليوم الجمعة، بطريق الإسماعيلية بورسعيد بعد كوبري السلام.
ضبط قائد سيارة بالقاهرة بعد تداول فيديو يظهر سيره عكس الاتجاه وادعائه صفة مسئول حكومي
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله قائد سيارة يسير عكس الاتجاه بأحد شوارع القاهرة، ويقوم بالتعدي لفظيًا على أحد المواطنين، مدعومًا بتعليق صوتي يشير إلى قيامه بتهديد المبلغ وادعائه كونه موظفًا بإحدى الجهات الحكومية.
دعوى قضائية تطالب بإلغاء قرار الإعلان عن انتخابات نقابة المهن الموسيقية
أقام المستشار عصام رفعت خلف رئيس مجلس إدارة مجموعة عدالة للخدمات القانونية والقضائية، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة الثالثة وكيلا عن الفنان حسام عزت فهيم طالب فيها بإلغاء قرار الاعلان عن انتخابات مجلس نقابة المهن الموسيقية التجديد النصفي، والمزمع انعقادها يوم 29/7/2025.
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